Silas Malafaia diz que Eduardo Bolsonaro deve "parar de falar asneira"

Silas Malafaia assumiu ser polêmico, comentou a situação política do país, falou sobre homossexualismo e criticou Dilma Crédito: Fernando Madeira

Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia publicou no Twitter críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente. Ele fez menção à fala de Eduardo sobre brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos. Para Eduardo, essas pessoas são 'uma vergonha' para o País. Apoiador do governo, o pastorpublicou no Twitter críticas ao deputado federal(PSL-SP), filho do presidente. Ele fez menção à fala de Eduardo sobre brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos. Para Eduardo, essas pessoas são 'uma vergonha' para o País.

"O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, ajudaria muito mais ao governo do seu pai, parando de falar asneira", escreveu o pastor na noite de domingo, 17. "Poderia ter ficado de boca fechada na questão dos imigrantes ilegais brasileiros. Não conhece a realidade da questão. A maioria, quase que absoluta, vai para trabalhar."

Ele disse ainda não ter vergonha dos imigrantes em situação ilegal e disse que, na maioria dos casos, essas pessoas tentam fugir do desemprego. "Não tenho vergonha dos brasileiros ilegais q estão em diversas nações poderosas. Não são vagabundos nem pilantras, pelo contrário, trabalhadores que foram tentar a vida fugindo do desemprego."

A fala de Eduardo aconteceu ao fim de evento organizado pelo ex-estrategista do presidente norte-americano Donald Trump, Steve Bannon, em Washington, prévio à chegada de Jair Bolsonaro à capital americana, no domingo, 17. Ele justificou o fato de os Estados Unidosnão oferecerem reciprocidade ao Brasil para isentar turistas de visto para entrada no país. Segundo ele, há mais brasileiros que passariam a viver ilegalmente nos EUA com isso

Não é a primeira vez que Silas utiliza o Twitter para discordar do filho do presidente e sugerir a ele que se cale. No início do mês, ele criticou uma declaração de Eduardo sobre a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão para participar do enterro do neto Arthur.