Serra é a cidade mais transparente, e ES fica em 14º no Brasil

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CGU) divulgou nesta quarta-feira (12) um ranking de transparência do Distrito Federal, dos Estados, das capitais e dos municípios com mais de 50 mil habitantes, com base em cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI) e outros dispositivos. Entre os 691 entes analisados, a Serra ficou com a maior nota do país: 9,95. Entre os Estados, o Espírito Santo ficou na 14ª colocação, com 7,93. A Controladoria-Geral da União () divulgou nesta quarta-feira (12) um ranking de transparência do, dos Estados, das capitais e dos municípios com mais de 50 mil habitantes, com base em cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI) e outros dispositivos. Entre os 691 entes analisados, a Serra ficou com a maior nota do país: 9,95. Entre os Estados, oficou na 14ª colocação, com 7,93.

A "Escala Brasil Transparente (EBT) - Avaliação 360º" considerou as chamadas transparências ativa e passiva dos entes. Portanto, além da existência e atendimento de pedidos de informação via LAI (passiva), a CGU mapeou como os governos estaduais e municipais publicam (ativa) na internet dados sobre receitas, despesas, licitações, contratos, servidores, entre outras coisas.

As notas variaram de 0 a 10. Entre os Estados, Pernambuco ficou com a maior nota, 9,4. Entre as capitais, Vitória se saiu melhor que as demais, com 9,85. No ranking geral de municípios, há quatro cidades capixabas. Além de Serra (1º) e Vitória (3º), estão Vila Velha (9,77) e Aracruz (9,64). Elas ocupam, respectivamente, as posições 5º e 10º.

A nota do governo estadual capixaba (7,93) ficou um pouco abaixo da média geral dos Estados, que é de 7,94. A aplicação da "EBT - Avaliação 360°" ocorreu entre julho e novembro de 2018.

A CGU destacou que os critérios adotados nesta edição da pesquisa são diferentes das outras versões da EBT. Por isso, não é possível comparar as notas atuais com as obtidas pelos entes em anos anteriores.