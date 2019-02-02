Senadores capixabas eleitos comentam decisão de Toffoli

Fabiano Contarato foi o campeão de votos no Estado Crédito: Fernando Madeira

Os dois senadores capixabas eleitos, Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS), se manifestaram sobre a votação secreta para presidência da Casa. Os dois tomaram posse no Senado nesta sexta-feira, numa sessão marcada pelo tumulto.

Depois da cerimônia de posse dos novos congressistas, o plenário havia decidido pelo voto aberto na eleição para o comando do Senado, mas na madrugada deste sábado (2), o presidente Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu que a votação será secreta, atendendo a um pedido dos partidos Solidariedade e MDB.

A votação foi remarcada para as 11h deste sábado. Atrasada, a sessão ainda não teve início.

Contarato publicou em seu Instagram, nesta manhã, que votação secreta é algo ultrapassado. "Decisão judicial não se questiona. É para ser cumprida. Mas a votação secreta para a eleição do presidente do Senado Federal (decisão do presidente do STF, Dias Toffoli) e demais membros da Mesa Diretora é ultrapassada. Não respeita o voto dos eleitores brasileiros. O que está em jogo é não permitir retrocesso. É fazer valer a renovação de verdade. Eu defendo o #votoaberto até o final e estou lutando por isso", disse ele.

Marcos do Val também se manifestou sobre a anulação da votação aberta. "Recebi ontem em meu gabinete, esses amigos que foram fundamentais para o resultado que obtivemos nas urnas. Agora a guerra está aqui em Brasília a começar com a decisão nesta madrugada do Ministro Toffoli", comentou o senador.