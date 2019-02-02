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Votação secreta

Senadores capixabas eleitos comentam decisão de Toffoli

Presidente do STF decidiu, na madrugada deste sábado (2), que a votação para presidente do Senado será secreta

Publicado em 

02 fev 2019 às 13:45

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 13:45

Fabiano Contarato foi o campeão de votos no Estado Crédito: Fernando Madeira
Os dois senadores capixabas eleitos, Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS), se manifestaram sobre a votação secreta para presidência da Casa. Os dois tomaram posse no Senado nesta sexta-feira, numa sessão marcada pelo tumulto.
Depois da cerimônia de posse dos novos congressistas, o plenário havia decidido pelo voto aberto na eleição para o comando do Senado, mas na madrugada deste sábado (2), o presidente Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu que a votação será secreta, atendendo a um pedido dos partidos Solidariedade e MDB.
A votação foi remarcada para as 11h deste sábado. Atrasada, a sessão ainda não teve início.
Contarato publicou em seu Instagram, nesta manhã, que votação secreta é algo ultrapassado. "Decisão judicial não se questiona. É para ser cumprida. Mas a votação secreta para a eleição do presidente do Senado Federal (decisão do presidente do STF, Dias Toffoli) e demais membros da Mesa Diretora é ultrapassada. Não respeita o voto dos eleitores brasileiros. O que está em jogo é não permitir retrocesso. É fazer valer a renovação de verdade. Eu defendo o #votoaberto até o final e estou lutando por isso", disse ele.
Marcos do Val também se manifestou sobre a anulação da votação aberta.  "Recebi ontem em meu gabinete, esses amigos que foram fundamentais para o resultado que obtivemos nas urnas. Agora a guerra está aqui em Brasília a começar com a decisão nesta madrugada do Ministro Toffoli", comentou o senador.
A senadora Rose de Freitas (Podemos) não se manifestou sobre a decisão de Toffoli, mas divulgou em suas redes sociais que votou, na sessão de sexta-feira, para que a eleição tivesse voto aberto.

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