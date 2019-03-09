Senador Flávio Bolsonaro estica feriado de carnaval em Cancún

Senador Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução Instagram

O filho primogênito do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, esticou o feriado de Carnaval em Cancún, no México. Desde segunda-feira (4), ele e a família estão hospedados no Grand Hotel Riviera Princess, que fica na praia de Carmen. O hotel, de luxo, oferece diárias a partir de R$ 1 mil.

Senador de primeiro mandato, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) não terá descontos no salário de parlamentar pelos dias em que esteve longe do Senado, porque não houve sessões após o período de Carnaval. Procurado em seu gabinete no Senado, Flávio não retornou.

Filho mais velho do presidente, Flávio viu seu nome ganhar as páginas dos principais jornais após o Estado revelar movimentações financeiras atípicas de seu ex-assessor,Fabrício Queiroz, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, Queiroz afirmou que fazia o “gerenciamento financeiro” de valores recebidos pelos demais servidores do gabinete de Flávio. Ele apresentou defesa por escrito negando que tenha se apropriado desses valores e que os mesmos eram usados para ampliar a rede de “colaboradores” que atuavam junto à base eleitoral do parlamentar fluminense.

No depoimento, o ex-assessor afirmou ainda que, como acreditava estar agindo de forma lícita e dispunha da confiança de Flávio, “nunca reputou necessário expor” ao chefe “a arquitetura interna do mecanismo que criou”.