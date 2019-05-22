Secretário de Guaçuí preso na Operação Ouro Velho é solto

O secretário de Agricultura de, Edielson de Souza Rodrigues, preso durante a, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), deflagrada na última quinta-feira (16), foi solto. Outras seis pessoas também foram presas na ação. A investigação analisa indícios que o grupo transformou a prefeitura em balcão de negócios, desviando dinheiro público em licitações.