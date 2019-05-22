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"Balcão de negócios"

Secretário de Guaçuí preso na Operação Ouro Velho é solto

Investigação do MPES analisa indícios que o grupo desviou dinheiro público por meio de fraude em licitações
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mai 2019 às 22:51

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 22:51

O secretário de Agricultura de Guaçuí, Edielson de Souza Rodrigues, preso durante a Operação Ouro Velho, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), deflagrada na última quinta-feira (16), foi solto. Outras seis pessoas também foram presas na ação. A investigação analisa indícios que o grupo transformou a prefeitura em balcão de negócios, desviando dinheiro público em licitações.
A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Edielson de Souza Rodrigues estava no Centro de Detenção Provisória de Viana 2, desde quinta. Ele foi liberado nesta segunda-feira (20) mediante decisão judicial.
A investigação prendeu o presidente da Câmara Municipal, dois secretários da prefeitura e outras quatro pessoas. No fim da semana passada, o secretário de Educação da cidade, Vanderson Vieira, também teve um alvará de soltura expedido por motivos de saúde. Ele ganhou liberdade provisória, com o cumprimento de algumas condicionantes.
Segundo assessoria da prefeitura, os novos secretários de Educação e Agricultura estão sendo definidos. Interinamente, funcionários efetivos das respectivas secretarias assumiram as pastas.

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