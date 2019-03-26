Secretária de Educação Básica do MEC pede demissão

A secretária de Educação Básica, Tânia Leme de Almeida, pediu demissão nesta segunda-feira (25) do cargo. Em uma breve nota, o Ministério da Educação confirmou “o pedido de demissão”.
A Secretaria de Educação Básica é responsável pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio.
Com mestrado e doutorado em engenharia civil-hidráulica, Tânia de Almeida pesquisa gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, solos contaminados, metais pesados e aterro sanitário.
A professora do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, em São Paulo, Tânia de Almeida desenvolve experiências profissionais também no Laboratório de Química Ambiental da Universidade de São Paulo (USP).