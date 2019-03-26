Secretária de Educação Básica do MEC pede demissão

Depois da mudança na avaliação, secretária de Educação Básica vai deixar o MEC Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado-6/2/2015

A secretária de Educação Básica, Tânia Leme de Almeida, pediu demissão nesta segunda-feira (25) do cargo. Em uma breve nota, o Ministério da Educação confirmou “o pedido de demissão”.

A Secretaria de Educação Básica é responsável pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio.

Com mestrado e doutorado em engenharia civil-hidráulica, Tânia de Almeida pesquisa gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, solos contaminados, metais pesados e aterro sanitário.