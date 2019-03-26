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Secretária de Educação Básica do MEC pede demissão

Ministério confirmou pedido de Tânia Leme de Almeida

Publicado em 

26 mar 2019 às 00:56

Publicado em 26 de Março de 2019 às 00:56

Depois da mudança na avaliação, secretária de Educação Básica vai deixar o MEC Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado-6/2/2015
A secretária de Educação Básica, Tânia Leme de Almeida, pediu demissão nesta segunda-feira (25) do cargo. Em uma breve nota, o Ministério da Educação confirmou “o pedido de demissão”.
A Secretaria de Educação Básica é responsável pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio.
> Lula pede que processo do triplex seja anulado
Com mestrado e doutorado em engenharia civil-hidráulica, Tânia de Almeida pesquisa gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, solos contaminados, metais pesados e aterro sanitário.
A professora do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, em São Paulo, Tânia de Almeida desenvolve experiências profissionais também no Laboratório de Química Ambiental da Universidade de São Paulo (USP).
> Bolsonaro determinou 'comemorações devidas' do golpe de 1964

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