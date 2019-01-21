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Renan Calheiros diz que não tem intenção de ser presidente do Senado

Apesar da declaração, o senador tem potencial para ser reconduzido à presidência e trava uma disputa interna no MDB com a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet

Publicado em 

21 jan 2019 às 17:53

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 17:53

Renan Calheiros, senador (MDB-AL) Crédito: Reprodução | Senado
O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse, no Twitter, que não tem intenção de ser novamente presidente do Senado Federal. "Os alagoanos me reelegeram para ser um bom senador, não presidente", afirmou. "Já fui várias vezes presidente do Senado, em momentos também difíceis. A decisão caberá à bancada, e temos outros nomes", escreveu Renan, que já presidiu a casa por quatro vezes.
Apesar da fala, Renan tem potencial para ser reconduzido à presidência. Ele trava uma disputa interna no MDB com a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet. Outros senadores, como o eleito Major Olímpio (PSL-SP), resistem a Renan e já demonstram apoio à candidatura de Tebet. Além de Renan e Simone, os outros candidatos na disputa são Tasso Jereissati (PSDB-CE), Esperidião Amin (PP-SC), Álvaro Dias (Podemos-PR) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).
> Fux envia à Justiça Federal ação contra candidatura de Renan Calheiros

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