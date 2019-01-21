Renan Calheiros diz que não tem intenção de ser presidente do Senado

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse, no Twitter, que não tem intenção de ser novamente presidente do Senado Federal. "Os alagoanos me reelegeram para ser um bom senador, não presidente", afirmou. "Já fui várias vezes presidente do Senado, em momentos também difíceis. A decisão caberá à bancada, e temos outros nomes", escreveu Renan, que já presidiu a casa por quatro vezes.