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Denúncia

Relator do pacote anticrime, Marcos do Val diz ter sido ameaçado

O senador registrou boletim de ocorrência da Polícia do Senado

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 20:17

Publicado em 

02 abr 2019 às 20:17
Marcos do Val, senador Crédito: G1
Um dos três relatores do pacote anticrime do ministro da Justiça Sergio Moro, o senador Marcos do Val (PPS-ES), registrou boletim de ocorrência na Polícia do Senado por ter recebido ameaças por e-mail contra os familiares.
O senador fez denúncia pública no Instagram. “Comunico que ao ser designado relator do Projeto de Lei 1864, que faz parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro Sergio Moro ao Congresso Nacional, que trata do crime organizado, corrupção e crimes praticados com grave violência, sofri ameaça contra minha integridade física e de meus familiares”, escreveu Marcos.
> Instituto dos Advogados rejeita 17 das 19 medidas anticrime de Moro

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