Relator do pacote anticrime, Marcos do Val diz ter sido ameaçado

Um dos três relatores do pacote anticrime do ministro da Justiça Sergio Moro, o senador Marcos do Val (PPS-ES), registrou boletim de ocorrência na Polícia do Senado por ter recebido ameaças por e-mail contra os familiares.

O senador fez denúncia pública no Instagram. “Comunico que ao ser designado relator do Projeto de Lei 1864, que faz parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro Sergio Moro ao Congresso Nacional, que trata do crime organizado, corrupção e crimes praticados com grave violência, sofri ameaça contra minha integridade física e de meus familiares”, escreveu Marcos.