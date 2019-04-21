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Levantamento

Reforma da Previdência: como votam os deputados federais do ES

Apesar da maioria aprovar a reforma, políticos avaliam que são necessárias alterações na proposta para que ela passe na Câmara

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 22:25

Publicado em 

20 abr 2019 às 22:25
Um levantamento do Estadão feito na Câmara dos Deputados mostra a intenção de voto dos políticos na Reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, dos 10 representantes capixabas, seis aprovariam a reforma, no entanto quatro deles com ressalvas: avaliam que são necessárias alterações na proposta. Um parlamentar se diz contrário à reforma, dois não quiseram responder e um não foi encontrado.
> CCJ adia votação da Reforma da Previdência para a terça-feira
AMARO NETO (PRB)
O deputado Amaro Neto (PRB) Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
No levantamento do Estadão, o deputado federal Amaro Neto (PRB) afirma que é favor da Reforma da Previdência, caso ocorra mudanças na proposta enviada à Câmara.
LAURIETE (PR)
Lauriete Rodrigues (PR) Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Assim como Amaro Neto (PRB), a deputada capixaba Lauriete Rodrigues (PR) diz que votará a favor da Reforma da Previdência, caso sejam feitas alterações na proposta.
Drª. Soraya Manato (PSL)
Drª. Soraya Manato (PSL) Crédito: Nerissa Neves
A deputada federal Drª. Soraya Manato (PSL) se diz a favor da Reforma da Previdência.
NORMA AYUB (DEM)
Norma Ayub (DEM) Crédito: Facebook/Norma Ayub
A deputada Norma Ayub (DEM) também vota a favor da Reforma da Previdência da forma como foi encaminhada à Câmara.
FILIPE RIGONI (PSB)
Felipe Rigoni (PSB) Crédito: Divulgação/assessoria
A favor da Reforma da Previdência, o deputado Felipe Rigoni (PSB) afirma que vota "sim" se forem feitas algumas alterações na proposta.
SÉRGIO VIDIGAL (PDT)
Sérgio Vidigal Crédito: Divulgação
O deputado Sérgio Vidigal (PDT) afirma que votará a favor, caso a proposta de Reforma da Previdência sofra algumas alterações.
DA VITÓRIA (PPS)
Deputado federal Josias da Vitória (PPS) Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
O deputado federal Josias da Vitória (PPS) não quis responder o levantamento do Estadão.
TED CONTI (PSB)
Ted Conti (PSB) Crédito: Paulo Cordeiro | TV Gazeta
O deputado Ted Conti (PSB) também não quis se posicionar sobre o voto na Reforma da Previdência.
EVAIR VIEIRA DE MELO (PP)
Evair de Melo (PP) Crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação
O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP) não foi encontrado pelo Estadão para responder o levantamento.
HELDER SALOMÃO (PT)
Deputado Federal Helder Salomão (PT) Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O deputado Helder Salomão (PT) se posicionou contra a Reforma da Previdência.

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