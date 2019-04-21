Reforma da Previdência: como votam os deputados federais do ES

Câmara dos Deputados mostra a intenção de voto dos políticos na Reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, dos 10 representantes capixabas, seis aprovariam a reforma, no entanto quatro deles com ressalvas: avaliam que são necessárias alterações na proposta. Um parlamentar se diz contrário à reforma, dois não quiseram responder e um não foi encontrado. Um levantamento do Estadão feito namostra a intenção de voto dos políticos naproposta pelo governo Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, dos 10 representantes capixabas, seis aprovariam a reforma, no entanto quatro deles com ressalvas: avaliam que são necessárias alterações na proposta. Um parlamentar se diz contrário à reforma, dois não quiseram responder e um não foi encontrado.

AMARO NETO (PRB)

O deputado Amaro Neto (PRB) Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

No levantamento do Estadão, o deputado federal Amaro Neto (PRB) afirma que é favor da Reforma da Previdência, caso ocorra mudanças na proposta enviada à Câmara.

LAURIETE (PR)

Lauriete Rodrigues (PR) Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Assim como Amaro Neto (PRB), a deputada capixaba Lauriete Rodrigues (PR) diz que votará a favor da Reforma da Previdência, caso sejam feitas alterações na proposta.

Drª. Soraya Manato (PSL)

Drª. Soraya Manato (PSL) Crédito: Nerissa Neves

A deputada federal Drª. Soraya Manato (PSL) se diz a favor da Reforma da Previdência.

NORMA AYUB (DEM)

Norma Ayub (DEM) Crédito: Facebook/Norma Ayub

A deputada Norma Ayub (DEM) também vota a favor da Reforma da Previdência da forma como foi encaminhada à Câmara.

FILIPE RIGONI (PSB)

Felipe Rigoni (PSB) Crédito: Divulgação/assessoria

A favor da Reforma da Previdência, o deputado Felipe Rigoni (PSB) afirma que vota "sim" se forem feitas algumas alterações na proposta.

SÉRGIO VIDIGAL (PDT)

Sérgio Vidigal Crédito: Divulgação

O deputado Sérgio Vidigal (PDT) afirma que votará a favor, caso a proposta de Reforma da Previdência sofra algumas alterações.

DA VITÓRIA (PPS)

Deputado federal Josias da Vitória (PPS) Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

O deputado federal Josias da Vitória (PPS) não quis responder o levantamento do Estadão.

TED CONTI (PSB)

Ted Conti (PSB) Crédito: Paulo Cordeiro | TV Gazeta

O deputado Ted Conti (PSB) também não quis se posicionar sobre o voto na Reforma da Previdência.

EVAIR VIEIRA DE MELO (PP)

Evair de Melo (PP) Crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação

O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP) não foi encontrado pelo Estadão para responder o levantamento.

HELDER SALOMÃO (PT)

Deputado Federal Helder Salomão (PT) Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados