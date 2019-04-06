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Investigação

Receita aciona PF para investigar acesso a dados fiscais de Bolsonaro

O Fisco não informou quando ocorreu o acesso aos dados nem forneceu mais detalhes sobre o caso

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 23:56

Publicado em 

05 abr 2019 às 23:56
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
A Receita Federal acionou a Polícia Federal (PF) para investigar o acesso a informações fiscais do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de membros de sua família. Em nota oficial, o órgão informou que uma sindicância concluiu que dois servidores do órgão consultaram os dados sem motivação legal.
> PF investiga capixaba que acessou dados de Bolsonaro na Receita Federal
De acordo com o comunicado, além de avisar a PF, a Receita abriu processo administrativo para apurar a responsabilidade funcional dos envolvidos. O Fisco não informou quando ocorreu o acesso aos dados nem forneceu mais detalhes sobre o caso.

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