Quiseram causar terror à minha família, diz Marcos do Val sobre ameaças

O senador Marcos do Val durante pronunciamento no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado

Por volta das 19 horas de segunda-feira (1º), o senador recebeu e-mail que continha uma ameaça expressa à irmã dele. O texto, enviado por um remetente que não pôde ser imediatamente identificado, citava corretamente o nome e o endereço dela, que vive no Espírito Santo.

Vamos cobrar da sua irmã! Já estamos com todos os dados e horários de toda a sua família e vamos sequestrar e estuprar a sua irmã. Nos aguarde, vagabundo Mensagem enviada ao senador

Do Val contou que a mensagem não foi enviada apenas para ele. Também chegou para servidores da Comunicação do Senado e para diversos familiares dele.

Mandaram também para a Comunicação do Senado e para a minha família toda, parentes, primos... falando que vão atacar. E veio o endereço residencial e o de trabalho da minha irmã. Quiseram causar terror mesmo na minha família para que me pressionassem. A família ficou muito abalada, desesperada Marcos do Val

ANTICRIME

O senador diz não ter dúvida de que a ameaça feita se deve ao fato de ele ter sido definido como relator, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de um dos projetos inspirados no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro.

Para não depender da tramitação da reforma da Previdência, parlamentares protocolaram projetos iguais aos que Moro apresentou para agilizar a tramitação. Do Val relata um desses. Mais especificamente, o que trata de combate à corrupção, crime organizado e crimes praticados com grave violência.

A ameaça surgiu após a publicação de que eu seria o relator da pauta de crime organizado e corrupção. Com toda a certeza foi por isso. Partiu de uma pessoa experiente para esse tipo de ataque. Não é de um ‘hater’ (pessoas que postam comentários de ódio, sem muitos critérios) qualquer Marcos do Val

PROVIDÊNCIAS

Está prevista para esta quarta-feira (3) uma reunião do senador com a Polícia do Senado para tratar de providências a serem tomadas diante do e-mail com a ameaça. Marcos do Val relatou que, na conversa com Moro sobre o episódio, a Polícia Federal foi acionada para tomar providências.

PROJETOS

Na segunda-feira, a jornalista Mônica Bergamo, da "Folha de S. Paulo", publicou que os três projetos copiados do ministro e apresentados por parlamentares no Senado não devem prosperar.

Eles foram protocoladas para que o fato de as proposições originais estarem paradas na Câmara não sejam óbice à aprovação das matérias.