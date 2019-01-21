Quatro prefeituras do ES não devolveram R$ 17 milhões em convênios

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado: convênios serão reavaliados pela gestão estadual Crédito: Fernando Madeira

Quatro prefeituras de Castelo, Fundão, Linhares e Serra não devolveram o equivalente a R$ 17.049.024,48 em recursos de convênios ao governo do Estado. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (21) pelo secretário de Governo, Tyago Hoffmann.

De acordo com Hoffmann, do total de R$ 240 milhões em convênios firmados, R$ 79 milhões de fato haviam sido repassados pelo governo aos municípios.

Your browser does not support the audio element. Quatro prefeituras vão devolver 17 milhões para Estado

Segundo o secretário, mais um contato será feito com os prefeitos que ainda não devolverem o dinheiro até esta terça-feira (22). Caso isso não aconteça, providências serão tomadas. "Quem não devolver, terá os convênios cancelados e o município fica inadimplente com o governo", afirmou.

Trinta e nove municípios devolveram R$ 43.711.944,70 em recursos de convênios. São eles: Afonso Cláudio, Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Anchieta, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Domingos Martins, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Marilândia, Marataízes, Montanha, Pancas, Pedro Canário, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Mateus, São Roque do Canaã, São José do Calçado, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Viana.

Ibitirama devolveu parcialmente R$ 99.996,61. Já as prefeituras de Aracruz, Brejetuba, Cariacica, Irupi, Iúna, Jaguaré, Piúma, Vila Velha e Anchieta estão em processo de devolução de R$ 16.940.351,79. De acordo com o secretário, trâmites burocráticos ainda não foram finalizados e, por isso, o dinheiro ainda não retornou para o Executivo estadual.

As prefeituras de Águia Branca e Vila Valério foram dispensadas da devolução de R$ 1.773.020,28 por já terem iniciado obras.

Confira os números