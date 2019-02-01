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Opostos

PSL e PT irão presidir maior número de comissões na Câmara

Caso o acordo firmado nesta sexta-feira (1º) seja mantido, as siglas comandarão três comissões permanentes cada

Publicado em 

01 fev 2019 às 20:37

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 20:37

Partido de Bolsonaro e PT irão presidir maior número de comissões na Câmara Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
Em lados opostos do espectro político, o PSL de Jair Bolsonaro e o PT serão os partidos com mais presidências de comissão na Câmara. Caso o acordo firmado nesta sexta-feira (1º) seja mantido, as siglas comandarão três comissões permanentes cada.
> Bancada capixaba toma posse na Câmara e maioria deve apoiar Maia
Estão prometidas para o PSL a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), a mais importante e disputada da Casa, a CFT (Comissão de Finanças e Tributação) e a CREDN (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional). A comissão de finanças, porém, deve ser alvo de disputa com o PP, que também faz parte do bloco formado em torno de Rodrigo Maia (DEM-RJ).
O bloco da esquerda, formado por PT, PSB, PSOL e Rede terá direito a presidir cinco comissões. Destas, o PT ficará com três, e o PSB, com duas. Todas devem ser colegiados de pouca relevância, uma vez que o bloco não atingiu tamanho suficiente para entrar na disputa pelas mais concorridas.
> Maia manobra para ter aliados na Mesa e oposição diz que irá ao STF

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