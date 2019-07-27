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Mandetta

Programa que vai rever Mais Médicos será lançado na próxima semana

Anúncio foi feito pelo ministro da Saúde

Publicado em 

27 jul 2019 às 19:28

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 19:28

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Agência Brasil | Arquivo
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou, no Rio de Janeiro, que será lançado na próxima semana o programa que vai reestruturar o Mais Médicos.
“A Casa Civil e a Presidência da República deram o OK. Na semana que vem, a gente lança o Médicos pelo Brasil, que é o novo programa que vai rever o programa Mais Médicos”, disse.
Segundo o ministro, o dia do anúncio na próxima semana depende da agenda do presidente Jair Bolsonaro. “Isso também é reforçar a atenção primária. É basicamente direcionado para a atenção primária, praticamente voltado para o que a gente chama de Brasil profundo, as cidades mais vulneráveis”, destacou.
Ele acrescentou que nas cidades do interior é onde, muitas vezes, as campanhas públicas têm “menos apelo”. “É no interior do Brasil que eu tenho mais dificuldades para usar capacete para motocicleta”, exemplificou.

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