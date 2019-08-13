Professores de direita discutem candidato a reitor da Ufes no dia 24

Prédio da administração central da Ufes Crédito: Facebook/Ufes

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), professores e lideranças farão um encontro no dia 24 de agosto, em Vitória. A reunião deverá ocorrer na casa de Ricardo da Costa, professor da universidade cedido para o Ministério da Educação (MEC) no governo do Como parte da preparação de uma candidatura notadamente de direita para disputar a eleição para reitor da, professores e lideranças farão um encontro no dia 24 de agosto, em. A reunião deverá ocorrer na casa de Ricardo da Costa, professor da universidade cedido para ono governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL)

A eleição deve ocorrer neste segundo semestre. No entanto, o calendário eleitoral ainda não foi divulgado pela universidade.

Medievalista, Ricardo diz que não será candidato, como já publicou a coluna Leonel Ximenes . Apenas aproveita a visibilidade que ganhou ao ser levado ao MEC para incentivar a manifestação de professores, até então "sempre temerosos de represálias institucionais e de assédio moral".

Admirador do escritor Olavo de Carvalho, notório influenciador do alto escalão do governo Bolsonaro , Ricardo da Costa avalia que décadas sem a participação de uma chapa de direita na disputa pela reitoria da Ufes fazem com que as concorrências não sejam verdadeiramente democráticas.

"Apenas vou incentivar os temerosos a entrar na lide: sem a presença de uma chapa de direita, como acontece há décadas, não se pode falar em disputa democrática, pois só há esquerda e esquerda da esquerda", disse.