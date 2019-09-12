Procurador de MG que reclamou de miserê pede licença médica

Procurador Leonardo Azeredo dos Santos Crédito: Reprodução/Facebook

Antônio Sérgio Tonet, disse nesta quarta-feira (11) que o procurador de Justiça Leonardo Azeredo dos Santos está de licença médica. O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais , disse nesta quarta-feira (11) que o procurador de Justiça Leonardo Azeredo dos Santos está de licença médica.

MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) não informou a data que a licença foi tirada e quando o procurador voltará do afastamento.

Leonardo Azeredo dos Santos ficou conhecido por reclamar de miserê e dizer que viraria pedinte com salário de R$ 24 mil durante uma sessão da Câmara de Procuradores do Nesta semana,ficou conhecido por reclamar de miserê e dizer que viraria pedinte com salário de R$ 24 mil durante uma sessão da Câmara de Procuradores do MPMG

"O senhor me desculpe o desabafo, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou deixando de gastar R$ 20 mil de cartão de crédito e estou passando a gastar R$ 8 [mil], para poder viver com os meus R$ 24 mil", disse o procurador durante a sessão no dia 12 de agosto. O áudio, de 1 hora e 40 minutos, foi disponibilizado na íntegra no site da instituição.

Na manhã desta quarta, durante a Semana do Ministério Público 2019, o procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, disse que "o MPMG não compactua com essas declarações, é uma declaração isolada e não condiz com pensamento e filosofia de trabalho da instituição".