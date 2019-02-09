Processo de aposentadoria de Valci Ferreira chega ao IPAJM

processo de aposentadoria do conselheiro afastado Valci Ferreira foi enviado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES), nesta sexta-feira (08), ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM). Caberá a este órgão publicar o ato de aposentadoria, o que deve acontecer em questão de dias.

Valci foi condenado pelo STJ à perda do cargo em 2007 Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo - 02/01/2006

"Cada processo tem suas especificidades, o que influencia no tempo de análise e de publicação do ato do benefício no Diário Oficial do Estado", informou o instituto, em nota.

Após a publicação da aposentadoria, o TCES deverá declarar a vaga aberta. Já existe uma movimentação de interessados na cobiçada cadeira de conselheiro de Contas

Valci Ferreira está afastado desde 2007, por decisão da Justiça, por crimes da época em que foi deputado. Como o caso ainda não transitou em julgado, ele segue como conselheiro, embora afastado.