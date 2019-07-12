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Reforma da Previdência

Previdência: Maia confirma acordo com bancada feminina

Sem entrar em detalhes, Maia afirmou que o acordo com a bancada feminina envolve 3 ou 4 destaques apresentados ao projeto

Publicado em 

11 jul 2019 às 21:49

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 21:49

Rodrigo Maia Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 11, à TV Bandeirantes que foi feito um acordo com a bancada feminina em relação ao projeto da reforma da Previdência. O texto-base foi aprovado na noite de quarta-feira, 10, no plenário da Câmara. A expectativa é de que todos os destaques sejam votados nesta quinta-feira(11).
> Deputados cobram de Maia definição de cronograma para votações da reforma
Sem entrar em detalhes, Maia afirmou que o acordo com a bancada feminina envolve 3 ou 4 destaques apresentados ao projeto.
Questionado sobre o caso dos policiais federais, o presidente da Câmara explicou que eles queriam um acordo para reduzir "tirar a idade mínima de 55 anos". "Não dá", afirmou Maia.
> Reforma da Previdência: 14 pontos que ainda podem mudar
"A reforma é dura, não é simples, mas é fundamental para equilibrar a Previdência", acrescentou. Segundo ele, construiu-se um texto que tem o apoio do plenário. "Não é justo que trabalhadores tenham regra de transição e policiais tenham regra diferente", acrescentou.

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