Presidente Kennedy anuncia novos secretários após Operação Rubi

O prefeito em exercício de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSD), nomeou novos secretários para o município. Uma funcionária da prefeitura foi escolhida para comandar a Secretaria de Assistência Social. O posto estava vago desde o dia 8 deste mês, quando o então secretário Leandro Costa Rainha foi afastado de suas funções após ter sido preso em decorrência da Operação Rubi, do Ministério Público Estadual, que investiga um esquema de corrupção e pagamento de propina entre as prefeituras de Kennedy, Jaguaré e Piúma e uma empresa de limpeza pública.
Rejane Fernandes das Neves, que atuava na coordenação de Serviço de Proteção Social, foi o nome escolhido por Fontão para a pasta de Assistência Social. O atual prefeito era vice de Amanda Quinta (PSDB) e assumiu o cargo após ela ter sido presa em flagrante. A prisão de Quinta foi convertida em preventiva (sem prazo determinado).
De acordo com a assessoria da prefeitura, Rejane foi escolhida justamente por já integrar o quadro técnico da administração municipal.
OUTROS SECRETÁRIOS
Fontão também deu continuidade a mudanças que já estavam em curso e foram interrompidas com a prisão de Amanda Quinta, segundo a assessoria da prefeitura.
Com isso, Michele Baiense Venturim, que trabalhava no setor de contabilidade, passou a comandar a Secretaria da Fazenda, antes ocupada por Karem Martins. Esta, por sua vez, foi para a pasta de Educação, que estava vaga desde que Dilzerly Machado Tinoco se aposentou.
Outras duas vagas permanecem em aberto. A primeira é a de secretário de Desenvolvimento Econômico, que era ocupada pelo companheiro de Amanda Quinta, José Augusto de Paiva, que também foi preso pela Operação Rubi. A segunda é a da Secretaria de Obras, que era chefiada pelo secretário Miguel Angelo, atualmente também afastado pela mesma operação.