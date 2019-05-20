Presidente Kennedy anuncia novos secretários após Operação Rubi

Agente do Gaeco deixa casa da prefeita de Presidente Kennedy com material apreendido na Operação Rubi Crédito: Geizy Gomes

Leandro Costa Rainha foi afastado de suas funções após ter sido preso em decorrência da Operação Rubi, do Ministério Público Estadual, que investiga um esquema de corrupção e pagamento de propina entre as prefeituras de Kennedy, Jaguaré e Piúma e uma empresa de limpeza pública. O prefeito em exercício de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSD), nomeou novos secretários para o município. Uma funcionária da prefeitura foi escolhida para comandar a Secretaria de Assistência Social. O posto estava vago desde o dia 8 deste mês, quando o então secretárioem decorrência da, do Ministério Público Estadual, que investiga um esquema de corrupção e pagamento de propina entre as prefeituras de Kennedy, Jaguaré e Piúma e uma empresa de limpeza pública.

presa em flagrante. A prisão de Quinta foi convertida em preventiva (sem prazo determinado). Rejane Fernandes das Neves, que atuava na coordenação de Serviço de Proteção Social, foi o nome escolhido por Fontão para a pasta de Assistência Social. O atual prefeito era vice de Amanda Quinta (PSDB) e assumiu o cargo após ela ter sido. A prisão de Quinta foi convertida em preventiva (sem prazo determinado).

Amanda Quinta é conduzida por policiais ao ser presa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a assessoria da prefeitura, Rejane foi escolhida justamente por já integrar o quadro técnico da administração municipal.

OUTROS SECRETÁRIOS

Fontão também deu continuidade a mudanças que já estavam em curso e foram interrompidas com a prisão de Amanda Quinta, segundo a assessoria da prefeitura.

Com isso, Michele Baiense Venturim, que trabalhava no setor de contabilidade, passou a comandar a Secretaria da Fazenda, antes ocupada por Karem Martins. Esta, por sua vez, foi para a pasta de Educação, que estava vaga desde que Dilzerly Machado Tinoco se aposentou.