Presidente estadual do PSB ganha cargo no governo Casagrande

O presidente do PSB estadual, Luiz Carlos Ciciliotti, foi nomeado assessor especial nível III da Secretaria Estadual de Governo, conforme publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (02).
No primeiro governo Casagrande, Ciciliotti chegou a comandar a Casa Civil. O dirigente do PSB vai atuar no Palácio Anchieta, auxiliando o governador e a chefe de gabinete, Valésia Perozini, na articulação política.
Ao todo, são cerca de 200 nomeações, incluindo as dos novos secretários e subsecretários de governo, diretores e presidentes de órgãos e assessores de imprensa.
Outro antigo aliado e correligionário de Casagrande também foi nomeado para a Secretaria de Governo. Trata-se de Odmar Péricles Nascimento, coordenador da Fundação João Mangabeira no Estado, entidade de formação política do PSB.