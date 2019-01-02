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Nomeação

Presidente estadual do PSB ganha cargo no governo Casagrande

Governador nomeou cerca de 200 pessoas para ocupar cargos no Estado
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

02 jan 2019 às 13:44

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 13:44

O presidente do PSB estadual, Luiz Carlos Ciciliotti, foi nomeado assessor especial nível III da Secretaria Estadual de Governo, conforme publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (02).
Luiz Carlos Ciciliotti em foto de arquivo Crédito: Thiago Guimarães/Secom
No primeiro governo Casagrande, Ciciliotti chegou a comandar a Casa Civil. O dirigente do PSB vai atuar no Palácio Anchieta, auxiliando o governador e a chefe de gabinete, Valésia Perozini, na articulação política.
Ao todo, são cerca de 200 nomeações, incluindo as dos novos secretários e subsecretários de governo, diretores e presidentes de órgãos e assessores de imprensa.
> Casagrande suspende convênios e anuncia corte em secretarias
Outro antigo aliado e correligionário de Casagrande também foi nomeado para a Secretaria de Governo. Trata-se de Odmar Péricles Nascimento, coordenador da Fundação João Mangabeira no Estado, entidade de formação política do PSB.
> Casagrande dá posse aos novos secretários no Palácio Anchieta

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