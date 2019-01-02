Presidente estadual do PSB ganha cargo no governo Casagrande

O presidente do PSB estadual, Luiz Carlos Ciciliotti, foi nomeado assessor especial nível III da Secretaria Estadual de Governo, conforme publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (02).

Luiz Carlos Ciciliotti em foto de arquivo Crédito: Thiago Guimarães/Secom

No primeiro governo Casagrande, Ciciliotti chegou a comandar a Casa Civil. O dirigente do PSB vai atuar no Palácio Anchieta, auxiliando o governador e a chefe de gabinete, Valésia Perozini, na articulação política.

Ao todo, são cerca de 200 nomeações, incluindo as dos novos secretários e subsecretários de governo, diretores e presidentes de órgãos e assessores de imprensa.