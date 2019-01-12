Presidente do STF nomeia Paulo Hartung conselheiro do CNJ

Paulo Hartung Crédito: Bernardo Coutinho

Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Dias Toffoli nomeou o economista e ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, integrante do conselho consultivo do CNJ. A nomeação foi assinada nesta sexta-feira (11). Presidente doe do, Dias Toffoli nomeou o economista e ex-governador do, integrante do conselho consultivo do CNJ. A nomeação foi assinada nesta sexta-feira (11).

Além de Paulo Hartung, também foram nomeados Raul Jungmann e André Tavares. O conselho consultivo foi criado em 2009, por meio da lei n. 11.364, de 2006, e tem o objetivo de reunir representantes da sociedade para auxiliar o CNJ em pesquisas para o aperfeiçoamento da Justiça e a elaboração de políticas judiciárias.

"A ideia desse conselho é ajudar a fazer uma reflexão sobre políticas públicas na área da Justiça, e eu acho que você tem todo um desafio de modernização da Justiça, de levar as novas tecnologias", disse Hartung ainda em dezembro.

ATIVIDADE NÃO REMUNERADA

Os consultores têm mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. Eles não têm direito à remuneração, mas recebem diárias e passagens aéreas necessárias ao desempenho de suas atividades junto ao conselho consultivo.

A partir de sua posse, os consultores ficam proibidos de firmar contratos ou estabelecer acordos de cooperação e intercâmbio, de caráter oneroso, com o Conselho Nacional de Justiça ou com o Departamento de Pesquisas Judiciárias.

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