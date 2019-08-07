Presidente do PT acusa Moro de atuar por transferência de Lula

Gleisi Hoffman, presidente do PT Crédito: Divulgação | Instituto Lula

"Não temos dúvidas que o está acontecendo com o presidente Lula é fruto de uma atuação do agora ministro da Justiça, Sergio Moro, que já atuou de maneira militante e política para julgar, condenar e mandar prender o ex-presidente", disse Gleisi em ato na Câmara.

A juíza federal Carolina Lebbos, responsável pela execução da pena Lula determinou nesta quarta-feira (07) que o petista seja transferido da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

"Mais uma vez o presidente Lula é vítima de Sergio Moro. Foi a Polícia Federal que pediu a transferência de Lula e a Polícia Federal é subordinada a Moro. Ele está sempre atuando politicamente para perseguir e prejudicar o presidente", disse Gleisi.

A dirigente petista também classificou a decisão como "grave, extemporânea e desnecessária".

Também presente ao ato do PT na Câmara, o ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado à Presidência, Fernando Haddad , afirmou que o Brasil "está vivendo uma escalada autoritária desde o dia 1º de janeiro". "E é preciso frisar que de duas semanas para cá ela mudou de patamar."

Logo após o ato, que durou pouco mais de 15 minutos, uma comitiva de deputados saiu a pé do Congresso e atravessou a Esplanada em direção ao STF (Supremo Tribunal Federal) , para uma audiência com o presidente da corte, Dias Toffoli

Além de parlamentares de partidos da oposição, como PT, PSOL, PDT, PC do B e PSB, também estavam presentes deputados influentes de partidos do centrão, como Arthur Lira (PP-AL), Wellington Roberto (PR-PB), Paulinho da Força (SD-SP) e Marcelo Ramos (PR-AM), este último ex-presidente da comissão especial da Previdência

Advogado, o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (PRB-SP), foi representando a Casa, a pedido do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A juíza negou um pedido da defesa de Lula para aguardar decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre eventual suspeição das decisões do ex-juiz Sergio Moro (hoje ministro da Justiça) e anulação do julgamento do ex-presidente.

No plenário, Maia, parlamentares de partidos de centro e até do PSDB criticaram a decisão de Lebbos. O deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA) afirmou estranhar a decisão da juíza. "Apesar de nunca ter votado nele, acho que [Lula] é um ex-chefe de Estado e merecia um outro tratamento", disse. Para ele, tocar no assunto mais de um ano depois parece "perseguição à toa."

Maia respondeu, concordando. "Tem toda razão, deputado", afirmou. O presidente da Câmara se colocou à disposição "para que o direito do ex-presidente seja garantido."

Depois, a jornalistas, Maia disse que é preciso "tomar cuidado". "Eu acho que já estava lá há bastante tempo para fazer uma mudança sem estar organizado. Se fosse mudar para São Paulo se organizasse um lugar em São Paulo que pudesse dar as mesmas garantias, condições", disse.

A pedido de líderes partidários do Congresso, o PT elaborou uma nota de apoio a Lula. A ideia é que o documento seja suprapartidário. Petistas vão colher assinaturas de parlamentares e pretendem divulgá-lo no fim do dia.

A nota diz que o ex-presidente foi alvo de "medidas arbitrárias por parte de autoridades que deveriam zelar pelo cumprimento da lei e da Constituição".