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Testemunha

Presa, Amanda Quinta vai a Presidente Kennedy prestar depoimento

Prefeita afastada foi ouvida na manhã desta terça-feira (23) na condição de testemunha em processo relacionado à Operação Lee Oswald
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

23 jul 2019 às 11:46

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 11:46

Amanda Quinta foi presa nesta quarta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (ex-PSDB), foi levada ao município na manhã desta terça-feira (23) para prestar depoimento em processo no qual ela figura como testemunha. 
Presa desde 9 de maio deste ano, ela está no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. A prefeita foi alvo da Operação Rubi, que apura pagamentos de propinas em troca de vantagens.
> Em Presidente Kennedy, a vida gira em torno da prefeitura
Amanda prestou depoimento em processo criminal de 2013 no qual o tio dela e ex-aliado político, Reginaldo Quinta (DEM), figura como um dos réus. O caso está sob sigilo. 
O caso para o qual Amanda depôs é referente a um desdobramento da Operação Lee Oswald, que fez uma devassa em Presidente Kennedy em 2012
Veja mais: Presidente Kennedy e Marataízes: royalties não se traduzem em melhorias
O juiz responsável pelo processo criminal, Bruno Fritoli Almeida, pediu reforço da Polícia Militar para receber Amanda Quinta no Fórum de Kennedy.
"(Solicito) efetivo capaz de garantir a boa ordem dos trabalhos, tendo em vista o elevado número de réus, repercussão social do processo e pela condução da testemunha Amanda Quinta Rangel, uma vez que este Fórum não dispõe de estrutura necessária para isolamento de presos", disse, em despacho.
Geovana Quinta, outra sobrinha de Reginaldo, esta aliada dele, também foi selecionada como testemunha no processo. Ela, no entanto, disse à reportagem que foi dispensada de depor. 
> Leia também: Presidente Kennedy: uma cidade à mercê da política dos Quinta
 

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