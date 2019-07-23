Presa, Amanda Quinta vai a Presidente Kennedy prestar depoimento

A prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (ex-PSDB), foi levada ao município na manhã desta terça-feira (23) para prestar depoimento em processo no qual ela figura como testemunha.
Presa desde 9 de maio deste ano, ela está no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. A prefeita foi alvo da Operação Rubi, que apura pagamentos de propinas em troca de vantagens.
Amanda prestou depoimento em processo criminal de 2013 no qual o tio dela e ex-aliado político, Reginaldo Quinta (DEM), figura como um dos réus. O caso está sob sigilo.
O caso para o qual Amanda depôs é referente a um desdobramento da Operação Lee Oswald, que fez uma devassa em Presidente Kennedy em 2012.
O juiz responsável pelo processo criminal, Bruno Fritoli Almeida, pediu reforço da Polícia Militar para receber Amanda Quinta no Fórum de Kennedy.
"(Solicito) efetivo capaz de garantir a boa ordem dos trabalhos, tendo em vista o elevado número de réus, repercussão social do processo e pela condução da testemunha Amanda Quinta Rangel, uma vez que este Fórum não dispõe de estrutura necessária para isolamento de presos", disse, em despacho.
Geovana Quinta, outra sobrinha de Reginaldo, esta aliada dele, também foi selecionada como testemunha no processo. Ela, no entanto, disse à reportagem que foi dispensada de depor.