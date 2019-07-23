Presa, Amanda Quinta vai a Presidente Kennedy prestar depoimento

Amanda Quinta foi presa nesta quarta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A prefeita afastada de Presidente Kennedy, Amanda Quinta (ex-PSDB), foi levada ao município na manhã desta terça-feira (23) para prestar depoimento em processo no qual ela figura como testemunha.

Amanda prestou depoimento em processo criminal de 2013 no qual o tio dela e ex-aliado político, Reginaldo Quinta (DEM), figura como um dos réus. O caso está sob sigilo.

Operação Lee Oswald, que fez uma devassa em Presidente Kennedy em 2012. O caso para o qual Amanda depôs é referente a um desdobramento da

O juiz responsável pelo processo criminal, Bruno Fritoli Almeida, pediu reforço da Polícia Militar para receber Amanda Quinta no Fórum de Kennedy.

"(Solicito) efetivo capaz de garantir a boa ordem dos trabalhos, tendo em vista o elevado número de réus, repercussão social do processo e pela condução da testemunha Amanda Quinta Rangel, uma vez que este Fórum não dispõe de estrutura necessária para isolamento de presos", disse, em despacho.

Geovana Quinta, outra sobrinha de Reginaldo, esta aliada dele, também foi selecionada como testemunha no processo. Ela, no entanto, disse à reportagem que foi dispensada de depor.