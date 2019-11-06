Prefeitura de Vitória vai antecipar 13º salário para funcionários

O décimo terceiro salário dos servidores da Prefeitura de Vitória vai cair mais cedo na conta. O órgão vai antecipar o pagamento mais uma vez. O benefício será pago no dia 21 de novembro para funcionários ativos. Já para pensionistas e aposentados, o depósito será dia 22. A informação foi publicada no site da prefeitura, na noite desta terça-feira (05).
O pagamento vai movimentar o mercado da capital um mês antes da data prevista. De acordo com o prefeito Luciano Rezende, o benefício será adiantado pela quinta vez consecutiva.
"É mais uma ação de valorização do servidor relacionada ao esforço que nós fazemos para manter as contas em dia, e por isso a gente tem os recursos para pagar fornecedores e servidores, todos reservados, e fazer o pagamento em dia", disse.