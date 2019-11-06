Prefeitura de Vitória vai antecipar 13º salário para funcionários

O pagamento vai movimentar o mercado da capital um mês antes da data prevista. De acordo com o prefeito Luciano Rezende, o benefício será adiantado pela quinta vez consecutiva.

"É mais uma ação de valorização do servidor relacionada ao esforço que nós fazemos para manter as contas em dia, e por isso a gente tem os recursos para pagar fornecedores e servidores, todos reservados, e fazer o pagamento em dia", disse.