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Dinheiro na conta

Prefeitura de Vitória vai antecipar 13º salário para funcionários

O benefício será pago a servidores ativos no dia 21 de novembro. Já para aposentados e pensionista, o salário vai estar na conta no dia 22
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 21:16

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 21:16

prédio da Prefeitura de Vitória Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
O décimo terceiro salário dos servidores da Prefeitura de Vitória vai cair mais cedo na conta. O órgão vai antecipar o pagamento mais uma vez.  O benefício será pago no dia 21 de novembro para funcionários ativos. Já para pensionistas e aposentados, o depósito será dia 22. A informação foi publicada no site da prefeitura, na noite desta terça-feira (05).
O pagamento vai movimentar o mercado da capital um mês antes da data prevista. De acordo com o prefeito Luciano Rezende, o benefício será adiantado pela quinta vez consecutiva.
"É mais uma ação de valorização do servidor relacionada ao esforço que nós fazemos para manter as contas em dia, e por isso a gente tem os recursos para pagar fornecedores e servidores, todos reservados, e fazer o pagamento em dia", disse.

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