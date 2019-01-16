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Prefeitos começam a devolver recursos de convênios para o governo

Prazo para municípios devolverem dinheiro repassado pelo Estado termina nesta quinta-feira

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 01:37

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

16 jan 2019 às 01:37
Tyago Hoffmann: “Não vamos mudar o decreto” Crédito: Rafael Monteiro de Barros
O prazo para os municípios devolverem recursos repassados por meio de convênios pelo governo do Estado termina nesta quinta-feira (17) e parte da verba já voltou aos cofres do tesouro estadual. A novela, no entanto, continua, agora tendo como pano de fundo a eleição para a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), a ser realizada em março.
O governo Renato Casagrande (PSB) suspendeu os convênios e vai rever as parcerias, firmadas pela gestão passada, de Paulo Hartung (sem partido). O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), diz que articulou a devolução de valores, como já estipulado por um decreto de Casagrande.
"Liguei prefeito a prefeito pedindo para dar um voto de confiança ao governador e devolver os recursos e fazerem novo plano de trabalho", afirmou à reportagem. Gilson Daniel é aliado do governador e pode se lançar na disputa pela presidência da Amunes, mas desconversou: "Amunes só em março".
De acordo com levantamento feito pelo próprio prefeito, R$ 28.334.785,47 já estão sendo devolvidos, entre terça-feira (15) e quarta (16), por 28 municípios.
O atual presidente da Amunes, Guerino Zanon (MDB), diz desconhecer as devoluções. Ele lembrou que a entidade pediu ao governo que exclua do decreto obras já em andamento ou licitadas. O primeiro ponto, como destacou o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, estava previsto desde o início.
Quem recebeu recursos e já começou a obra ou já comprou um equipamento não precisa devolver os valores. Mas quanto às licitadas, a resposta é não. "Já está em cima do prazo. Não vamos mudar o decreto", afirmou Hoffmann. Ele ainda disse que a revisão das parcerias com as prefeituras é necessária "para que nós tenhamos um olhar sobre se esses convênios estão dentro do que está no plano de governo de Renato Casagrande".
Hoffmann não confirmou nem corrigiu os números repassados por Gilson Daniel e frisou que o movimento do prefeito foi bem-vindo, mas partiu dele mesmo, não do Executivo estadual. O secretário diz que de "R$ 40 milhões a R$ 50 milhões" foram repassados às prefeituras, mas um balanço deve ser divulgado na próxima sexta-feira.

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