Prefeitos começam a devolver recursos de convênios para o governo

Tyago Hoffmann: “Não vamos mudar o decreto” Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O prazo para os municípios devolverem recursos repassados por meio de convênios pelo governo do Estado termina nesta quinta-feira (17) e parte da verba já voltou aos cofres do tesouro estadual. A novela, no entanto, continua, agora tendo como pano de fundo a eleição para a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), a ser realizada em março.

O governo Renato Casagrande (PSB) suspendeu os convênios e vai rever as parcerias, firmadas pela gestão passada, de Paulo Hartung (sem partido). O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), diz que articulou a devolução de valores, como já estipulado por um decreto de Casagrande.

"Liguei prefeito a prefeito pedindo para dar um voto de confiança ao governador e devolver os recursos e fazerem novo plano de trabalho", afirmou à reportagem. Gilson Daniel é aliado do governador e pode se lançar na disputa pela presidência da Amunes, mas desconversou: "Amunes só em março".

De acordo com levantamento feito pelo próprio prefeito, R$ 28.334.785,47 já estão sendo devolvidos, entre terça-feira (15) e quarta (16), por 28 municípios.

O atual presidente da Amunes, Guerino Zanon (MDB), diz desconhecer as devoluções. Ele lembrou que a entidade pediu ao governo que exclua do decreto obras já em andamento ou licitadas. O primeiro ponto, como destacou o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, estava previsto desde o início.

Quem recebeu recursos e já começou a obra ou já comprou um equipamento não precisa devolver os valores. Mas quanto às licitadas, a resposta é não. "Já está em cima do prazo. Não vamos mudar o decreto", afirmou Hoffmann. Ele ainda disse que a revisão das parcerias com as prefeituras é necessária "para que nós tenhamos um olhar sobre se esses convênios estão dentro do que está no plano de governo de Renato Casagrande".