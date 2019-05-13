Prefeita de Presidente Kennedy será interrogada no presídio

Amanda Quinta foi presa nesta quarta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Os interrogatórios ocorrerão nos próximos dias, de acordo com as informações disponibilizadas neste domingo (12) pelo MPES. Os investigadores também prosseguirão com a análise da documentação apreendida em 25 endereços na última semana. Os alvos de busca e apreensão que não tiveram pedido de prisão solicitado também serão ouvidos.

Vídeo mostra momento em que prefeita é levada presa:

O MPES suspeita de direcionamento de licitações de limpeza pública e transporte coletivo e de pagamento de propinas em Presidente Kennedy, Marataízes, Jaguaré e Piúma. São investigados crimes como os de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, falsidade documental e fraude em licitações.

Na última quarta-feira (08), os investigadores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) flagraram empresário entregando mochila com R$ 33 mil na casa de Amanda Quinta. Segundo o MPES, os pagamentos eram mensais.

Ela foi presa em flagrante, depois teve a prisão convertida para preventiva. A prefeita está em presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim. O companheiro dela, José Augusto, apontado como líder do esquema e mentor político de Amanda, teve prisão preventiva decretada. Ele era um dos participantes da reunião que recepcionou o empresário com o dinheiro.