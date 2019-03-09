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Violência

Polícia prende homem acusado de agredir ex-companheira em Cariacica

Conforme aponta a investigação, o casal mantinha um relacionamento há três anos e tinha uma filha de um ano e seis meses; devido às constantes ameaças, a mulher optou pelo fim da união e ele não aceitou o término

Publicado em 08 de Março de 2019 às 21:22

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 mar 2019 às 21:22
Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Um homem de 20 anos foi preso nesta sexta-feira (08) acusado de agredir fisicamente e ameaçar a ex-companheira - uma adolescente de 17 anos - no bairro Maracanã, em Cariacica.
Conforme aponta a investigação, o casal mantinha um relacionamento havia três anos e tinha uma filha de um ano e seis meses. Devido às constantes ameaças, a mulher optou pelo fim da união e ele não aceitou o término.
As agressões continuaram a acontecer e se intensificaram mesmo após o fim do relacionamento. De acordo com o delegado Diogo Aleluia, da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), durante um dia de visita a filha, o homem a atacou e o motivo seria o fato da adolescente ter se relacionado com outras pessoas.
"A agressão aconteceu porque ele perguntou a adolescente se ela teria se relacionado com outras pessoas e, após a confirmação, ele passou a agredi-la fisicamente com várias socos na cabeça e braços", afirmou.
Ainda segundo o delegado, como vingança, o homem também quebrou o celular da vítima.
O suspeito prestou depoimento e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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