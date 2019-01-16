Polícia prende chefe do tráfico de drogas de três bairros em Pinheiros

Maigon Monteiro Pascoalini, de 22 anos, foi detido Crédito: Divulgação/PC

O chefe que controlava o tráfico de drogas em três bairros da cidade de Pinheiros, no Norte do Estado, foi preso nesta quarta-feira (16) em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.

De acordo com o investigador Emerson Pedro Costa, a ação começou por volta das 11h, após uma denúncia de agressão doméstica no bairro de Vila Nova. Às 15h30, Maigon Monteiro Pascoalini foi detido.

Acusado de controlar a circulação de entorpecentes nos bairros Domiciano, Colina e Canário, o jovem de 22 anos já tinha três mandados de prisão em aberto: um por tráfico de drogas e outros dois por homicídio. Segundo a PC, ele já era procurado há, pelo menos, seis meses.

OPERAÇÃO

Ao todo, dez policiais militares e três policiais civis participaram da ação. Ao chegarem no local da denúncia, eles foram percebidos por Maigon, que fugiu com um revólver e se abrigou na margem de uma represa próxima ao bairro Vila Nova.

Na tentativa de detê-lo, os policiais realizaram um cerco no local e utilizaram um barco para chegar onde o acusado estava. De acordo com a PC, Maigon não apresentou resistência, pois havia perdido a arma no meio da represa, durante a fuga.

Em revista feita na residência do acusado, foram encontradas uma pistola calibre 380 com numeração raspada, três carregadores e várias munições calibre 38. Além de algumas porções de droga.