PMs e bombeiros do ES querem mudanças no projeto de lei de promoções

Policiais militares fazem patrulhamento no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

As associações que representam policiais e bombeiros militares capixabas protocolaram, no final desta quarta-feira (17), propostas de alterações do projeto de lei que prevê mudanças na Lei de Promoções de praças e oficiais. O projeto havia sido entregue na última segunda-feira (15) pelo Comando Geral da Polícia Militar.

De acordo com o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar (ACS-ES), cabo Jackson Eugênio Silote, as alterações indicadas visam garantir pontos importantes. Um deles é possibilitar aos policiais e bombeiros militares o amparo legal para promoções sem que sejam prejudicados por estarem "sub judice".

O outro é o amparo legal aos militares que se lesionam em serviço ou em razão dele, e que não tenham condição de executarem o TAF (Teste de Aptidão Física) para ingressos nos cursos de habilitação. E, mais ainda, adequação da carga horária para os cursos de habilitação” , elencou.

Já o presidente da Associação de Bombeiros Militares do ES (ABMES), tenente Emerson Luiz Santana, critica o curto prazo que foi dado para análise do projeto. "Mesmo assim não medimos esforços para indicar modificações que são necessárias é que atendem aos anseios e interesses dos policiais e bombeiros militares” pontuou.

Além de ser protocolado no no Palácio da Fonte Grande, em Vitória, o documento também foi entregue aos deputados estaduais Capitão Assumção (PSL) e Coronel Quintino (PSL). Outras cópias foram direcionadas à Secretaria de Segurança Pública, ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, ao deputado Federal Josias da Vitória (PPS) que atualmente é coordenador da bancada federal do Estado, e ao secretário de Governo Tyago Hoffmann.