Planalto confirma previsão de alta de Bolsonaro

Durante sua palestra, Mourão fez um apanhado histórico e destacou que Bolsonaro foi eleito porque entendeu o sentimento de mudança desejado pela sociedade e "utilizando uma nova metodologia de se dirigir à população, com poucos recursos". Para o vice, Bolsonaro tem a tarefa de "romper o imobilismo" no Brasil e está "rompendo a política do toma-lá-dá-cá", com uma nova forma de fazer indicações políticas e de se relacionar com o