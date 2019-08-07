Por meio de carta

Petrobras cancela contrato com presidente da OAB

Bolsonaro, na semana passada disse saber como o pai dele tinha desaparecido na ditadura militar

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 15:01

07 ago 2019 às 15:01
Petrobras cancela contrato com presidente da OAB
A Petrobras enviou nesta terça-feira (6) uma carta ao escritório de advocacia do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, comunicando que está cancelando o contrato que mantinha com ele.
O escritório atuava em causas trabalhistas. No ano passado, venceu uma causa estimada em R$ 5 bilhões que seriam pagos como horas extras atrasadas a funcionários embarcados nas plataformas de petróleo da estatal.
O julgamento, no TST (Tribunal Superior do Trabalho) foi apertado: 6 votos a favor e 5 contrários.
"Era uma ação rescisória, algo como ressuscitar alguém que morreu. Eu salvei a empresa na causa trabalhista mais grave que ela já enfrentou", afirma Santa Cruz.
Ele afirma que entrará na Justiça com uma ação para reparação de danos. "Há claramente uma perseguição política em curso", diz.
A Petrobras não quis comentar o caso.
O ADVOGADO FOI ATACADO NA SEMANA PASSADA POR JAIR BOLSONARO
Ao reclamar que a entidade tinha entrado com uma ação para impedir a quebra do sigilo telefônico do defensor de Adélio Bispo, que o esfaqueou na campanha eleitoral do ano passado, o presidente afirmou que, se Santa Cruz quisesse saber como o pai, Fernando Santa Cruz, desapareceu durante a ditadura militar, poderia contar.
Depois, afirmou que Fernando Santa Cruz foi morto por militantes de esquerda.
O presidente da OAB foi ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedir esclarecimentos de Bolsonaro, que tem duas semanas para explicar suas afirmações.

