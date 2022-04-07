Pesquisa mostra que diferença entre Lula e Bolsonaro cai seis pontos

Lula e Bolsonaro estão no epicentro do embate político no Brasil Crédito: Ricardo Stuckert e Marcelo Camargo

Ao todo, duas mil entrevistas foram feitas entre 30 de março e 03 de abril, em 127 municípios. Os dados levantados mostram que, em um primeiro turno, Lula teria 45% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. No mês passado, o ex-presidente tinha 46% contra 26% do atual presidente. É a primeira vez que Bolsonaro aparece acima dos 30% da intenção de votos. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

"Estamos vendo dois fenômenos: a volta dos eleitores do presidente ao ninho bolsonarista e o desencanto dos eleitores com o possível surgimento de uma terceira via. Há uma tendência de os votos do Moro, principalmente, migrarem para o Bolsonaro", observa o CEO da Quest, Felipe Nunes.

Segundo a pesquisa, se Moro saísse hoje, dos seis pontos que apresenta nas intenções de voto, dois iriam para Bolsonaro e os outros quatro seriam divididos entre Lula, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) e o próprio Dória. Hoje, as intenções de voto em Ciro oscilam entre 5% e 7%, de acordo com o cenário. O número de brancos/nulos também cresceu.

Além disso, pela primeira vez, o índice de rejeição do ex-governador João Dória ultrapassa o do presidente Jair Bolsonaro. Ele alcançou 63% contra 61% do presidente. A pesquisa ainda mostra que o número de indecisos caiu de 48% para 46%, e que 64% dos eleitores que já escolheram um candidato dizem que não mudam mais. Esse número equivale a 69% entre os apoiadores de Bolsonaro e 76% entre os que preferem o Lula.

Pela pesquisa, é possível considerar que a avaliação do governo tem dado sinais de recuperação. Hoje, 47% dos brasileiros classificam a administração de Bolsonaro como negativa. No mês passado, eram 49%. Em compensação, 26% dos brasileiros consideram positiva a administração do governo. Antes, esse número era de 24%.