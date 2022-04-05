"Eu mudei, o Alckmin mudou", diz Lula sobre seu provável vice nas eleições

Geraldo Alckmin e o ex-presidente Lula (PT) podem oficializar chapa em breve Crédito: Ricardo Stuckert / Divulgação

Em entrevista à rádio paranaense Lagoa Dourada, ele afirmou que o PSB deve propor oficialmente o nome do paulista para a chapa no encontro. "Eu e Alckmin podemos estar juntos na chapa. Vou ter reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice, e isso nós vamos levar para discutir no PT", afirmou.

Sobre as desavenças dos dois no passado, o ex-presidente disse que ambos mudaram. "Eu mudei, o Alckmin mudou e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir. Eu fui adversário do Alckmin, não fui inimigo, e feliz era o Brasil no tempo em que a disputa era entre dois partidos democráticos [...], porque tinha um debate civilizado, sobre programa de governo."