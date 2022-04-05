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Aliança

"Eu mudei, o Alckmin mudou", diz Lula sobre seu provável vice nas eleições

Petista se reunirá com o PSB na próxima sexta-feira (8) para definir se o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) será seu vice na disputa à Presidência neste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2022 às 15:09

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 15:09

A reunião do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (ex-PSDB) em um jantar, neste domingo (19), promovido pelo grupo de advogados Prerrogativas
Geraldo Alckmin e o ex-presidente Lula (PT) podem oficializar chapa em breve  Crédito: Ricardo Stuckert / Divulgação
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (5) que se reunirá com o PSB na próxima sexta-feira (8) para definir se o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) será seu vice na disputa à Presidência neste ano.
Em entrevista à rádio paranaense Lagoa Dourada, ele afirmou que o PSB deve propor oficialmente o nome do paulista para a chapa no encontro. "Eu e Alckmin podemos estar juntos na chapa. Vou ter reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice, e isso nós vamos levar para discutir no PT", afirmou.

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Sobre as desavenças dos dois no passado, o ex-presidente disse que ambos mudaram. "Eu mudei, o Alckmin mudou e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir. Eu fui adversário do Alckmin, não fui inimigo, e feliz era o Brasil no tempo em que a disputa era entre dois partidos democráticos [...], porque tinha um debate civilizado, sobre programa de governo."
Lula também se mostrou otimista sobre uma eventual aliança com o ex-tucano. "Se estivermos juntos, vamos reconstruir o Brasil, porque somos dois democratas. Gostamos da democracia, exercemos a democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos", declarou.

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