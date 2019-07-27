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Em Washington

Pedido para Eduardo Bolsonaro ser embaixador dos EUA está em Washington

A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo

Publicado em 

26 jul 2019 às 21:08

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 21:08

Eduardo Bolsonaro Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou nesta sexta-feira (26) que o Brasil enviou ao governo dos Estados Unidos um "agrément" (pedido diplomático) para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) seja nomeado embaixador do Brasil em Washington. O chanceler demonstrou convicção de que a nomeação será aceita pelo governo norte-americano.
> Eduardo vai ser o nosso cartão de visita nos EUA, afirma Bolsonaro
"O pedido de agrément é uma coisa que ocorre de acordo com a praxe diplomática, mas tenho grande certeza de que vai ser concedido esse agrément pelo governo americano e que o Eduardo Bolsonaro será um extraordinário embaixador", afirmou Araújo, em entrevista coletiva após participar da Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Brics, no Palácio do Itamaraty, no Rio.

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