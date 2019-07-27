Pedido para Eduardo Bolsonaro ser embaixador dos EUA está em Washington

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou nesta sexta-feira (26) que o Brasil enviou ao governo dosum "agrément" (pedido diplomático) para que o deputado federal(PSL-SP) seja nomeado embaixador doem Washington. O chanceler demonstrou convicção de que a nomeação será aceita pelo governo norte-americano.

"O pedido de agrément é uma coisa que ocorre de acordo com a praxe diplomática, mas tenho grande certeza de que vai ser concedido esse agrément pelo governo americano e que o Eduardo Bolsonaro será um extraordinário embaixador", afirmou Araújo, em entrevista coletiva após participar da Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Brics, no Palácio do Itamaraty, no Rio.