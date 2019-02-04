Pedido de CPI para investigar Brumadinho é protocolado na Câmara Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O requerimento da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) conta com mais de 200 assinaturas, segundo a parlamentar. Para que uma CPI seja instalada, é necessário o apoio de ao menos um terço da Casa -ou seja, 171 deputados.

Segundo o texto, que também é assinado por Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) e Carlos Sampaio (PSDB-SP), "a investigação será delimitada a todas as circunstâncias técnicas e de gestão que contribuíram para a tragédia, apurar as responsabilidades e avaliar formas de minorar os riscos da ocorrência de novos acidentes em barragens".

"A catástrofe humana e ambiental aponta uma possível ocorrência de erros técnicos e omissões na construção, no alteamento e na manutenção periódica da barragem, com possíveis falhas em sua fiscalização, de responsabilidade dos órgãos públicos e da própria mineradora Vale S.A.", diz o requerimento.