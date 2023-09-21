Parte dos servidores faz greve por reajuste salarial em Afonso Cláudio

Parte dos servidores públicos da Prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, está em greve. Nesta quinta-feira (21), segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade, os trabalhadores percorreram ruas da cidade e se concentraram ao lado da sede da administração municipal. Segundo a presidente da entidade, Dulcilene Roberto de Moraes, a categoria reivindica reajuste salarial de 5,9% de perda inflacionária.

Servidores de Afonso Cláudio reivindicam reajuste salarial Crédito: Divulgação/Sispmac

Com faixas, apitos e um carro de som, os servidores andaram pelas ruas do centro do município até a sede do Executivo. Conforme a presidente do sindicato, a negociação com a prefeitura vem desde o mês de março. “O município declara que não tem condições financeiras de dar este percentual, mas não é verdade. Eles propuseram dar 3% divididos em duas parcelas. Estamos hoje ao lado da prefeitura para tentar dialogar mais uma vez sobre a pauta”, disse Dulcilene.

Segundo o sindicato, 79 funcionários aderiram ao movimento grevista. A paralisação dos servidores atinge parte dos trabalhadores dos setores da educação, na sede e no distrito de Fazenda Guandu, secretaria de obras e de saúde.