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Paralisação

Parte dos servidores faz greve por reajuste salarial em Afonso Cláudio

Segundo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, categoria reivindica reajuste salarial de 5,9% de perda inflacionária e 79 trabalhadores aderiram ao movimento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 set 2023 às 19:52

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 19:52

Parte dos servidores públicos da Prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, está em greve. Nesta quinta-feira (21), segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade, os trabalhadores percorreram ruas da cidade e se concentraram ao lado da sede da administração municipal. Segundo a presidente da entidade, Dulcilene Roberto de Moraes, a categoria reivindica reajuste salarial de 5,9% de perda inflacionária.
Servidores de Afonso Cláudio reivindicam reajuste salarial
Servidores de Afonso Cláudio reivindicam reajuste salarial Crédito: Divulgação/Sispmac
Com faixas, apitos e um carro de som, os servidores andaram pelas ruas do centro do município até a sede do Executivo. Conforme a presidente do sindicato, a negociação com a prefeitura vem desde o mês de março. “O município declara que não tem condições financeiras de dar este percentual, mas não é verdade. Eles propuseram dar 3% divididos em duas parcelas. Estamos hoje ao lado da prefeitura para tentar dialogar mais uma vez sobre a pauta”, disse Dulcilene.
Segundo o sindicato, 79 funcionários aderiram ao movimento grevista. A paralisação dos servidores atinge parte dos trabalhadores dos setores da educação, na sede e no distrito de Fazenda Guandu, secretaria de obras e de saúde.
A reportagem procurou a Prefeitura de Afonso Cláudio para se posicionar sobre a paralisação, mas não houve retorno até este texto ser publicado.

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