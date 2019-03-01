Parlamentares emendam carnaval com viagens pagas pelo Congresso

Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Embora o feriado prolongado de carnaval só comece amanhã, ao menos dez deputados e senadores emendaram ou pretendem emendar os dias de folga com viagens ao exterior pagas com dinheiro público. O principal destino foi Barcelona, na Espanha, um dos locais mais turísticos da Europa.

A cidade recebeu, até ontem, o Mobile World Congress, evento sobre tecnologia que atraiu o interesse de nove parlamentares. Entre eles o senador Espiridião Amin (PP-SC) e a mulher dele, a deputada federal Ângela Amin (PP-SC). Nas redes sociais dela é possível assistir a um vídeo do senador se divertindo com óculos de realidade virtual durante o evento.

Senado e Câmara pagaram todos os gastos da viagem do casal. Os valores do ingresso para participar do evento variavam de 799 euros a 4.999 euros. Uma passagem de Brasília a Barcelona não sai por menos de R$ 2,5 mil.

A assessoria de imprensa do senador justificou a viagem com o fato de ele integrar a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e que sua participação no congresso “oportuniza o aprofundamento dos debates sobre a evolução e o futuro de importante setor na conjuntura nacional e internacional”. Já a dela afirma que a deputada faz parte da Comissão de Tecnologia e Inovação da Câmara. O senador nem a deputada têm projetos relacionados ao tema do evento.

Também foram ao congresso em Barcelona os senadores Vanderlan Cardoso (PP-GO) e Arolde de Oliveira (PSD-RJ), e os deputados Bilac Pinto (DEM-MG), Marcos Pereira (PRB-SP), Vitor Lippi (PSDB-SP), Jefferson Campos (PSB-SP) e André Figueiredo (PDT-CE).

Vanderlan admite que vai emendar a estadia em Barcelona para visitar outros destinos europeus, como Sevilha, também na Espanha, e Évora, em Portugal. Embora tenha pedido inicialmente que o Senado pagasse os custos de sua ida ao evento, mudou de ideia depois e disse que vai pagar do próprio bolso.