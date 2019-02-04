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PSL

Parlamentares criticam Dilma por pedir pensão por tortura na ditadura

Ex-presidente solicitou uma pensão mensal de R$ 10.735,44 à Comissão de Anistia

Publicado em 

04 fev 2019 às 18:12

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 18:12

Ex- presidenta da República, Dilma Rousseff. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Parlamentares filiadas ao PSL usaram as redes sociais para criticar a ex-presidente Dilma Rousseff, nesta segunda-feira (04). Uma reportagem publicada pela revista Crusoé revelou que a petista solicitou uma pensão mensal de R$ 10.735,44 à Comissão de Anistia por ter sido presa e torturada durante a Ditadura Militar
"Dilma quer MAIS DINHEIRO!", indignou-se pelo Twitter a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que se referiu a Dilma como "'ex-terrorista'" e lembrou que o pedido da ex-presidente deverá ser analisado pela ministra da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.
Correligionária de Joice, a deputada paulista Carla Zambelli classificou a solicitação de Dilma como "absurdo" e se referiu à pensão como "bolsa-terrorista". Zambelli já demonstrou intenção de protocolar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue pagamentos de indenização da Comissão de Anistia.
> Moro sobre caso de ministro: se surgir necessidade, será apurado

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