Parlamentares criticam Dilma por pedir pensão por tortura na ditadura

Ex- presidenta da República, Dilma Rousseff. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Parlamentares filiadas ao PSL usaram as redes sociais para criticar a ex-presidente Dilma Rousseff, nesta segunda-feira (04). Uma reportagem publicada pela revista Crusoé revelou que a petista solicitou uma pensão mensal de R$ 10.735,44 à Comissão de Anistia por ter sido presa e torturada durante a Ditadura Militar

"Dilma quer MAIS DINHEIRO!", indignou-se pelo Twitter a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que se referiu a Dilma como "'ex-terrorista'" e lembrou que o pedido da ex-presidente deverá ser analisado pela ministra da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.