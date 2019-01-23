José Carlos Rizk Filho é o novo presidente da OAB-ES Crédito: Vitor Jubini

apontou ter encontrado o caixa com poucos recursos para arcar com as despesas. A OAB nacional aprovou um adiantamento de R$ 300 mil, mas o presidente da seccional havia pedido R$ 600 mil. A gestão de José Carlos Rizk Filho à frente da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES), que começou no último dia 1º, decidiu demitir parte dos funcionários da entidade. O objetivo, de acordo com a Ordem, é economizar, já que Rizkpara arcar com as despesas. A OAB nacional aprovou um adiantamento de R$ 300 mil, mas o presidente da seccional havia pedido R$ 600 mil.

Por meio de nota, a OAB-ES diz que 23 funcionários foram desligados, o que representa 15% do total: "Diante da necessidade de medidas emergenciais, a redução de gastos incluiu mudanças no quadro de pessoal: 23 funcionários (15% do quadro) foram desligados. As mudanças ocorreram, em sua maioria (12 pessoas), na Grande Vitória". Rizk havia dito que o número de funcionários, contando com os estagiários que já estavam na Ordem, era de 154.

Your browser does not support the audio element. Para reduzir gastos, OAB demite funcionários no ES

Um abaixo-assinado on-line foi criado por advogados nesta terça-feira (22) pedindo a revisão das demissões. As pessoas dispensadas são substituídas por estagiários. "Entendemos que, num Estado Democrático de Direito, não é sensato demitir em massa funcionários com experiência de muitos anos de laboro e substituí-los por estagiários, até porque a carga horária de trabalho é absolutamente incompatível, e, pode causar danos de dimensões catastróficas à nossa classe", diz o texto.

Outro abaixo-assinado, em papel, tem circulado em fóruns no mesmo sentido. O advogado Elton Candeias, que atua em Cariacica, é um dos que articularam o pedido. "As funcionárias são muito queridas aqui, têm anos de serviços prestados. Não concordo com a justificativa de corte de gastos. Uma funcionária que mandaram embora tem 16 anos de serviço. A rescisão do contrato dela vai gerar um valor enorme de gastos, então não se justifica", afirma.

Até por volta das 20h desta terça-feira, a petição on-line tinha 158 apoios. Além de Cariacica, a reportagem recebeu relatos de dispensas em outras subseções, como Colatina. A OAB-ES tem cerca de 17 mil inscritos adimplentes (que pagam em dia a anuidade à entidade).

INTERESSE POLÍTICO?

Para alguns dos críticos da medida, as demissões teriam caráter político, porque atingiram preferencialmente subseções em que chapas diferentes da de Rizk ganharam a eleição do final do ano passado. Já para aliados de Rizk, o interesse político em desgastar a gestão parte dos que fazem as críticas.

Confira a nota da OAB-ES:

A presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo (OAB-ES) informa que, diante do quadro financeiro precário encontrado pela atual gestão, houve a necessidade de revisão geral das despesas da entidade. Os contratos de aluguéis de imóveis na Grande Vitória e no interior, por exemplo, foram todos renegociados, gerando uma redução média de 20% nos valores. A contratação de uma auditoria independente nas contas da entidade já foi aprovada pelo Conselho da Seccional. O caixa foi encontrado com R$ 129 mil, valor bem abaixo da despesa mensal de aproximadamente R$ 800 mil. Diante da necessidade de medidas emergenciais, a redução de gastos incluiu mudanças no quadro de pessoal: 23 funcionários (15% do quadro) foram desligados. As mudanças ocorreram, em sua maioria (12 pessoas), na Grande Vitória. Com responsabilidade e foco no equilíbrio das contas, a Presidência se compromete em fazer os ajustes necessários sem prejuízo à qualidade dos serviços prestados aos advogados. Pelo contrário, com processos mais modernos de gestão, a Ordem certamente garantirá um futuro melhor para toda a classe.

Confira o texto da petição on-line:

Por meio desta petição pública, nós, advogados devidamente inscritos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, vimos, respeitosamente, solicitar encarecidamente que seja revista a posição de demissão em massa de TODOS os funcionários da OAB, que nos servem sempre com presteza, zelo e eficiência, sempre solícitos aos anseios da classe.

Entendemos que, num Estado Democrático de Direito, não é sensato demitir em massa, funcionários com experiência de muitos anos de laboro e substitui-los por estagiários, até porque a carga horária de trabalho é absolutamente incompatível, e, pode causar danos de dimensões catastróficas à nossa classe.

Entendemos ainda que, medidas para corte de despesas são necessárias e até mesmo, muito bem-vindas, contudo, não é razoável a demissão em massa, pois assim, teremos ainda mais custos, que poderão onerar ainda mais o orçamento da OAB/ES, o que não esperamos e não desejamos.

Sendo assim, requeremos os bons préstimos de Vossa Excelência, para que seja RECONSIDERADA tal postura, e que contrato de trabalho de todos os servidores retorne ao status quo ante, por entendermos que, certamente essa não é a atitude mais acertada no presente momento.