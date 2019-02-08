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Delator

Palocci cita pedido de Lula para assumir reformas no sítio

Ex-ministro da Fazenda afirmou à Polícia Federal que recusou solicitação de petista para não serem registrados, em nome de sua empresa, 'grandes saques'

Publicado em 

08 fev 2019 às 10:54

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 10:54

Palocci Crédito: WILSON PEDROSA/ESTADÃO CONTEÚDO
O ex-ministro Antonio Palocci afirmou, em depoimento à Polícia Federal, ter sido chamado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ‘assumir’ as obras no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O delator, no entanto, diz ter recusado o pedido do petista para não atrair investigações. O imóvel foi pivô da condenação do ex-presidente a 12 anos e 11 meses de prisão proferida pela juíza Gabriela Hardt nesta quarta-feira (6). A magistrada entendeu que as reformas de R$ 1 milhão no Sítio custeadas por OAS, Odebrecht e Schahin foram uma forma de pagamento de propinas ao ex-presidente.
> Gabriela Hardt confisca sítio de Atibaia
O depoimento de Palocci foi prestado no dia 17 de abril de 2018, dez dias após a prisão de Lula para a execução de pena no processo do triplex (12 anos e um mês). As declarações foram prestadas no âmbito de uma investigação de obstrução à Justiça. Ele falou sobre o suposto vazamento das investigações da Operação Alethea, 24ª fase da Lava Jato, em que Lula foi conduzido coercitivamente em maio de 2016.
Depoimento Crédito: Reprodução
Palocci afirmou que o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, ‘informou que souberam previamente que viria a ocorrer uma operação contra o ex-presidente Lula, não sabendo precisar se seria cumprida prisão ou condução coercitiva e que informou que souberam previamente da data’.
> Sérgio Moro diz que caso Lula pertence ao passado
O delator ainda afirma que Paulo Okamotto ‘informou que teria feito uma limpa em sua residência em Atibaia/SP, assim como Clara Ant e que lamentaram o fato de que Lula não tenha feito o mesmo e, por isso, encontraram documentos
comprometedores em sua casa e no sítio de Atibaia/SP’.
Depoimento Crédito: Reprodução
Sobre o imóvel, Palocci diz ter sido chamado por Lula, que ‘lhe indagou se poderia assumir o pagamento das reformas feitas no sítio de Atibaia/SP’. Ele afirma ter negado a proposta por dois motivos: ‘primeiro achava que a polícia viria a descobrir, segundo pelo fato de que não existiram grandes saques em espécie pela Projeto – empresa de Palocci-, não tendo o como o Palocci justificar os pagamentos das reformas’
Palocci afirma que ‘se negou, tendo Lula orientado que procurasse na seqüência Paulo Okamotto e que Paulo Okamotto insistiu, no mesmo dia, ainda no Instituto Lula
O ex-ministro afirmou ter continuado a ‘se negar a assumir o pagamento das reformas’ e que Paulo, ‘então, solicitou se poderia ele buscar um outro empresário para assumir as reformas’
Palocci afirma que Okamotto, então, procurou representantes da OAS e ODEBRECHT e tais empresários entenderam que era melhor não assumir publicamente a responsabilidade pelas reformas, pois os valores empregados eram de caixa 2′.

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