Palocci cita pedido de Lula para assumir reformas no sítio

Palocci Crédito: WILSON PEDROSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Antonio Palocci afirmou, em depoimento à Polícia Federal, ter sido chamado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ‘assumir’ as obras no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O delator, no entanto, diz ter recusado o pedido do petista para não atrair investigações. O imóvel foi pivô da condenação do ex-presidente a 12 anos e 11 meses de prisão proferida pela juíza Gabriela Hardt nesta quarta-feira (6). A magistrada entendeu que as reformas de R$ 1 milhão no Sítio custeadas por OAS, Odebrecht e Schahin foram uma forma de pagamento de propinas ao ex-presidente. O ex-ministroafirmou, em depoimento à, ter sido chamado pelo ex-presidente Luiz Inácioda Silva para ‘assumir’ as obras no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O delator, no entanto, diz ter recusado o pedido do petista para não atrair investigações. O imóvel foi pivô da condenação do ex-presidente a 12 anos e 11 meses de prisão proferida pela juíza Gabriela Hardt nesta quarta-feira (6). A magistrada entendeu que as reformas de R$ 1 milhão no Sítio custeadas por OAS, Odebrecht e Schahin foram uma forma de pagamento de propinas ao ex-presidente.

Justiça. Ele falou sobre o suposto vazamento das investigações da Operação Alethea, 24ª fase da Lava Jato, em que Lula foi conduzido coercitivamente em maio de 2016. O depoimento de Palocci foi prestado no dia 17 de abril de 2018, dez dias após a prisão de Lula para a execução de pena no processo do triplex (12 anos e um mês). As declarações foram prestadas no âmbito de uma investigação de obstrução à. Ele falou sobre o suposto vazamento das investigações da Operação Alethea, 24ª fase da, em que Lula foi conduzido coercitivamente em maio de 2016.

Depoimento Crédito: Reprodução

Palocci afirmou que o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, ‘informou que souberam previamente que viria a ocorrer uma operação contra o ex-presidente Lula, não sabendo precisar se seria cumprida prisão ou condução coercitiva e que informou que souberam previamente da data’.

O delator ainda afirma que Paulo Okamotto ‘informou que teria feito uma limpa em sua residência em Atibaia/SP, assim como Clara Ant e que lamentaram o fato de que Lula não tenha feito o mesmo e, por isso, encontraram documentos

comprometedores em sua casa e no sítio de Atibaia/SP’.

Depoimento Crédito: Reprodução

Sobre o imóvel, Palocci diz ter sido chamado por Lula, que ‘lhe indagou se poderia assumir o pagamento das reformas feitas no sítio de Atibaia/SP’. Ele afirma ter negado a proposta por dois motivos: ‘primeiro achava que a polícia viria a descobrir, segundo pelo fato de que não existiram grandes saques em espécie pela Projeto – empresa de Palocci-, não tendo o como o Palocci justificar os pagamentos das reformas’

Palocci afirma que ‘se negou, tendo Lula orientado que procurasse na seqüência Paulo Okamotto e que Paulo Okamotto insistiu, no mesmo dia, ainda no Instituto Lula

O ex-ministro afirmou ter continuado a ‘se negar a assumir o pagamento das reformas’ e que Paulo, ‘então, solicitou se poderia ele buscar um outro empresário para assumir as reformas’