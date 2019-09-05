Pagamento a empresa hospitalar faz prefeito de Viana virar réu

Viana, A Justiça recebeu uma ação civil de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual ( MPES ) contra o prefeito de Gilson Daniel (Podemos), e dois ex-secretários municipais de Saúde. Eles são investigados por suspeitas de autorizarem pagamentos indevidos a uma empresa que lava roupas hospitalares.

A decisão do juiz Rafael Calmon Rangel, da Vara Cível e Comercial de Viana, é de março, mas só foi publicada nesta quinta-feira (05) no Diário da Justiça eletrônico. O valor da ação, baseado nos pagamentos investigados, é de R$ 267.255,00.

Segundo o MPES, Gilson Daniel e ex-secretários emitiram ordens de pagamentos indevidos a empresa sem exigir documento obrigatório que atestasse a prestação dos serviços contratados.

Ao apresentar sua defesa preliminar, Gilson Daniel alegou, por meio do advogado, que não havia lastro probatório para que a ação fosse instaurada. O juiz achou mais prudente receber a ação e determinar a continuidade das apurações invocando o princípio do "in dubio pro societatis" por entender que não havia elementos seguros sobre o não cometimento da improbidade. A grosso modo, quando esse princípio é invocado, a Justiça prefere dar continuidade ao processo para esgotar as "dúvidas".

"Como as provas anexadas à inicial dão mostras de que os atos possam ter sido praticados pelos réus e estes se limitaram a negar os fatos, sem fazer qualquer contraprova ou apresentar elementos que pudessem corroborar suas afirmações (a defesa preliminar veio completamente desacompanhada de documentos) recebo a inicial quanto a todos os requeridos, ordenando a citação", escreveu o juiz.

Os outros dois alvos da ação são o ex-secretários Joilson Broedel e Fabrício Herick Machado. O segundo é o atual secretário estadual de Meio Ambiente. Ambos, e o próprio prefeito, são defendidos na ação pelo advogado Rivelino Amaral.

DEFESA

A defesa garante que todas as comprovações serão apresentadas no momento oportuno.