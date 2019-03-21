Oposição: prisão de Temer era prevista e retrata combate à corrupção

O ex-presidente Michel Temer é abordado e preso pela Polícia Federal no meio de avenida do RJ Crédito: Reprodução/TV Globo

O líder da minoria no Senado, senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) afirmou que a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB) nesta quinta-feira (21) representa um dia histórico no combate à corrupção no Brasil.

"É uma demonstração concreta de que ninguém está acima da lei. Não é o fim da corrupção no Brasil, mas é luz de lamparina na noite da impunidade. É um passo importante que tem que ser celebrado", disse.

"Os elementos para a prisão do senhor Michel Temer e do senhor Moreira Franco estavam colocados há muito tempo. É lamentável que isso não tenha acontecido antes, quando o doutor (Rodrigo) Janot, ex-procurador-geral da República, pediu e, por duas vezes, a Câmara Federal negou", comentou.

Randolfe negou que a prisão seja um abuso de autoridade. "Abuso de autoridade é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) querer processar senador pelas palavras. Prender corrupto não pode ser considerado abuso de autoridade. Há elementos para a prisão preventiva", disse.

Mais cedo, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) considerou a prisão de Temer (MDB) "abuso autoridade" cujo reflexo é uma desmoralização "cada vez maior" da classe política.

Já o senador Paulo Paim (PT-RS) disse que recebeu "sem nenhuma surpresa" a notícia de prisão do ex-presidente. Segundo o senador, "é um fato previsto por todos aqueles que estão na vida pública".

"Claro que não é bom para a imagem do Brasil perante os outros países e perante o mundo. Mas pau que bate em Francisco bate em Chico. Aqueles que provocaram essa situação estão sendo chamados a responder pelos atos. A linha do combate à corrupção tem que ser mantida, doa a quem doer. Mas tem que ser com enorme cuidado para que essas operações não cometam nenhuma injustiça", afirmou.