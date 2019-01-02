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Diálogo

Onyx pede pacto com oposição para promover reformas 'pelo amor' ao país

Chefe da Casa Civil diz que o novo governo surpreenderá pela capacidade de diálogo com o Congresso

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 13:31

Publicado em 

02 jan 2019 às 13:31
Onyx pede pacto com a oposição Crédito: Reprodução Instagram
O novo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni , defendeu, na transmissão de cargo nesta terça-feira (01), um pacto entre oposição e o governo para aprovação das reformas, consideradas o maior desafio da administração do presidente Jair Bolsonaro. O texto da reforma da Previdência deve ser apresentado nesta quinta-feira (03) ao presidente.
- Algumas reformas já foram enfrentadas pelo anterior governo (Michel Temer), mas nós teremos o desafio de enfrentar aquelas que estão no dia a dia do nosso calendário. É muito importante pedir aqui um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil - disse.
O chefe da Casa Civil apelou que a oposição ao discutir as questões tenha “a capacidade de primeiro olhar para o Brasil, segundo olhar para as família brasileira, terceiro olhar para o presente das pessoas, e quarto o futuro de cada brasileiro.”
- As disputas políticas, as disputas ideológicas podem e devem ser travadas. Não recebemos um papel em branco ao vencer as eleições sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro - disse o ministro.
De acordo com Onyx, Bolsonaro reforça à sua equipe que uma formas de não errar é ouvir aos que se opõem ao governo. O chefe da Casa Civil afirmou que o novo governo surpreenderá pela capacidade de diálogo com o Congresso.
- Diálogo será a marca do governo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar, dialogar. O parlamento precisa disso, o presidente sabe disso, e temos um grande desafio de consertar o Brasil.

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