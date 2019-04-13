Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo secretário

Novo secretário de Comunicação quer aproximar Bolsonaro de imprensa

Oficializado na direção da Secom, empresário Fábio Wajngarten já despachava no Planalto e foi com o presidente a Israel

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 11:46

Publicado em 

13 abr 2019 às 11:46
O empresário Fábio Wajngarten e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Arquivo Pessoal
Nomeado como novo secretário de comunicação do governo, o empresário Fábio Wajngarten chega com a missão de aconselhar Jair Bolsonaro sobre como melhorar suas interações com a imprensa. A avaliação é de que o presidente deve manter a estratégia nas redes sociais, mas precisa aprimorar também suas declarações em eventos oficiais, evitando deslizes no contato com os veículos de comunicação tradicionais. Nos últimos dias, o presidente já tem aumentado o contato com a imprensa.
Apesar de ter sido oficializado no cargo somente nesta sexta-feira (12), Wajngarten vinha se dedicando à função há dias e já vinha despachando do Palácio do Planalto. Ele fez parte da comitiva do presidente na viagem a Israel e, no evento de comemoração dos cem dias de governo, na quinta-feira, circulava entre os ministros.
A decisão de convocar o empresário ao posto foi tomada por Bolsonaro no fim do mês passado. Pessoas próximas ao presidente reclamavam da desorganização, dos muitos erros nas peças publicitárias do governo e da falta de estratégia na área. Antecessor de Wajngarten, Floriano Amorim também não gostava de receber jornalistas e costumava aconselhar integrantes do governo a não falar com a imprensa.
Wajngarten, que conhecia Bolsonaro há alguns anos, tem perfil oposto e já vinha atuando informalmente na aproximação dele com executivos de emissoras como Record, Rede TV! e SBT. Sua rede de contatos no setor vem de longe. Ele trouxe ao Brasil o serviço de medição de audiência televisiva da alemã GFK e fundou uma empresa para atuar no segmento, a Controle da Concorrência.
A amizade com Bolsonaro começou em fevereiro de 2016, quando participou de jantar na casa de Meyer Nigri, da construtora Tecnisa, de quem Wajngarten é amigo de infância.
Os contatos seguiram e Wajngarten se engajou na campanha. Em agosto, reuniu em sua casa Bolsonaro e cerca de 60 empresários. Conseguiu apoios importantes, como de Sebastião Bomfim, da Centauro, de Flávio Rocha, da Riachuelo, e de Salim Mattar, da Localiza – hoje também no governo.
Tornou-se aliado fiel de Bolsonaro, com quem trocava mensagens e falava com frequência ao telefone. Fazia parte do grupo que advogava pela profissionalização da campanha, com investimentos em peças publicitárias, e tentava convencer Bolsonaro a aceitar doações de apoiadores. Foi voto vencido na ocasião. Bolsonaro argumentava que a nova comunicação, via redes sociais e WhatsApp, bastaria para que fosse eleito. Agora, convocado ao governo, tem a tarefa de levar ao Planalto o jeito tradicional de se comunicar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

imprensa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados