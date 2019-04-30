Novas leis para militares e para a área da saúde são sancionadas no ES

Outra nova lei criou o, uma escola de governo que servirá para formar profissionais para trabalhar em postos de saúde. Os cursos de formação serão para médicos, enfermeiros, dentistas e fisioterapeutas para que todos possam desenvolver habilidades na atenção básica, como atender da melhor forma crianças e saber, por exemplo, como fazer abordagens comunitárias. No ano que vem, há também a proposta de criar cursos de residência médica voltados para médicos de família e comunidades.