Nova Venécia mantém shows de Mano Walter e Naiara Azevedo

Naiara Azevedo e Mano Walter Crédito: Montagem

Em nota, a prefeitura informou que priorizou cantores que custam relativamente menos que a média e que o valor investido está dentro do previsto pelo município. A administração também ponderou que a festa é positiva para a economia de Nova Venécia.

"A realização da festa da Cidade impacta diretamente estimulando o empreendedorismo, gerando empregos e fortalecendo o comércio local: supermercados, restaurantes, lojas, entre outros, com a ampliação dos negócios, como também a rede hoteleira, fortalecendo a economia local e atendendo aos anseios da Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Venécia", frisa a nota.

Nova Venécia também argumenta que a festa movimenta o comércio local e o setor agropecuário, em virtude da comercialização de animais, leilão.