No Twitter, Eduardo Bolsonaro agradece apoio enviado ao pai

Bolsonaro vai passar por cirurgia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também faz parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que chegou na manhã deste domingo (27) ao hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em sua conta no Twitter, Eduardo que a comitiva havia chegado, e agradeceu as mensagens enviadas ao pai. "Obrigado por todas as mensagens de carinho e apoio que chegam. As que consigo ler vou curtindo e transmitindo ao Jair Bolsonaro."

Mais cedo, também pelo Twitter, escreveu que o clima de otimismo, assim que ele e a comitiva desembarcaram em "SP para a bateria de exames preparatórios para a cirurgia de amanhã de Jair Bolsonaro que vai reconstruir se intestino, rompido pelo ex-militante do PSOL."

Também integram a comitiva de Jair Bolsonaro a primeira-dama Michelle, o ministro de gabinete institucional Augusto Heleno Ribeiro, o porta-voz do Planalto Otavio Santana de Rêgo, o chefe de gabinete Pedro César Nunes e seguranças.

O presidente chegou ao hospital por volta de dez horas desta manhã para exames preparatórios para depois ser submetido a uma cirurgia de reconstituição intestinal e retirada da bolsa de colostomia, acoplada em seu corpo após facada que levou em Juiz de Fora (MG), em setembro.