Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
INTERNADO

No Twitter, Eduardo Bolsonaro agradece apoio enviado ao pai

O presidente será submetido a uma cirurgia de reconstituição intestinal e retirada da bolsa de colostomia

Publicado em 

27 jan 2019 às 14:24

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 14:24

Bolsonaro vai passar por cirurgia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também faz parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que chegou na manhã deste domingo (27) ao hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em sua conta no Twitter, Eduardo que a comitiva havia chegado, e agradeceu as mensagens enviadas ao pai. "Obrigado por todas as mensagens de carinho e apoio que chegam. As que consigo ler vou curtindo e transmitindo ao Jair Bolsonaro."
Mais cedo, também pelo Twitter, escreveu que o clima de otimismo, assim que ele e a comitiva desembarcaram em "SP para a bateria de exames preparatórios para a cirurgia de amanhã de Jair Bolsonaro que vai reconstruir se intestino, rompido pelo ex-militante do PSOL."
Também integram a comitiva de Jair Bolsonaro a primeira-dama Michelle, o ministro de gabinete institucional Augusto Heleno Ribeiro, o porta-voz do Planalto Otavio Santana de Rêgo, o chefe de gabinete Pedro César Nunes e seguranças.
O presidente chegou ao hospital por volta de dez horas desta manhã para exames preparatórios para depois ser submetido a uma cirurgia de reconstituição intestinal e retirada da bolsa de colostomia, acoplada em seu corpo após facada que levou em Juiz de Fora (MG), em setembro.
A cirurgia do presidente está programada para acontecer às 6 horas desta segunda-feira, 28, podendo durar cerca de quatro horas. No hospital, foi montada uma sala especial, de onde Bolsonaro poderá fazer despachos. A expectativa de assessores é que o presidente fique na capital paulista por dez dias. Segundo especialistas, o procedimento cirúrgico é considerado simples e de baixo risco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eduardo Bolsonaro Twitter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados