No ES, governador do Rio diz que quer suceder Bolsonaro na Presidência

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Dias

Wilson Witzel (PSC), afirmou que tem vontade de suceder Jair Bolsonaro na Presidência do Brasil. Ele disse ainda que esse é um combinado entre os dois. A declaração foi dada na manhã sexta-feira (23), em Vitória, após Witzel participar de um evento de entidades que representam policiais militares e bombeiros militares. O governador do Rio de Janeiro,(PSC), afirmou que tem vontade de sucederna Presidência do Brasil. Ele disse ainda que esse é um combinado entre os dois. A declaração foi dada na manhã sexta-feira (23), em, após Witzel participar de um evento de entidades que representam policiais militares e bombeiros militares.

Rio de Janeiro, tem alternativas para um projeto de segurança do país. Wilson Witzel deu uma palestra sobre a importância das instituições militares estaduais para a preservação da ordem pública. Durante o evento, o governador afirmou que, além do trabalho realizado no, tem alternativas para um projeto de segurança do país.

Segundo Witzel, o Jair Bolsonaro sabe da vontade que Witzel tem de receber a faixa presidencial.

Desejo sucesso na gestão do presidente Bolsonaro. Desde o início eu sempre apoiei a sua eleição e continuo apoiando o seu governo. Eu já disse a ele que a minha vontade é sucedê-lo na presidência da república Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro

"Isso não significa que, ao longo desses período, nós vamos estar em lados opostos. Estamos do mesmo lado. Eu tenho ajudado o presidente Bolsonaro e quero, com a Graça de Deus, lá na frente, quando assim for, que ele me passe a faixa presidencial. Esse é um acordo meu e dele", disse o governador do Rio.

As divergências entre os dois, inclusive, surgiram em uma das polêmicas em que o líder do Executivo esteve envolvido nesta semana. Em contraponto à interferência de Bolsonaro na escolha do diretor-geral da Polícia Federal, nesta quinta-feira (22), Witzel defendeu a autonomia da PF na escolha de seu chefe. Segundo o jornal Valor Econômico, ele afirmou que não concorda com as recentes declarações do presidente.

Além disso, o governador criticou o presidente em entrevista publicada também nesta quinta pela revista Época. Ele disse que "Bolsonaro anima as redes, mas o Brasil não sai do lugar". "O que o Bolsonaro fala, eu não falaria. Sou um pouco mais preocupado com aquilo que tenho de expressar. Meio ambiente, por exemplo. Eu não falaria em fazer cocô dia sim, dia não, como o presidente fez. Até porque isso é simplesmente inexequível. É como editar uma medida provisória sobre o uso diário de banheiro", declarou.

Palácio Anchieta, centro de Vitória. Witzel chegou ao Espírito Santo na manhã desta sexta-feira e fica no Estado até este sábado (24), onde também irá participar de um encontro com governadores das regiões Sul e Sudeste no, centro de Vitória.

SNIPERS

Witzel é conhecido por seu posicionamento extremo quanto à segurança pública. Nesta terça-feira (20), o governador do Rio comemorou a morte de um sequestrador que estava em um ônibus com 39 reféns na Ponte Rio-Niterói. Sobre um caminhão dos bombeiros, um sniper atirou contra o homem.