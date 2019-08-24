"Quero reafirmar meu profundo respeito ao ministro Sergio Moro, pelo cidadão e pelo brasileiro que é. E por aquilo que como juiz ele fez pelo povo brasileiro. No meu entender, ele é um herói brasileiro, um herói nacional. Merece ser tratado com respeito, nas suas posições e também no cargo que ele ocupa", disse.





Doria fez a afirmação após ser questionado se defendia o desligamento de Moro da gestão Bolsonaro. Auxiliares do ministro já o aconselharam a deixar o governo. Especula-se uma aproximação política do juiz da Lava Jato com Doria, com vistas à eleição presidencial de 2022.

Moro vive um processo de fritura no governo federal. O presidente da República o desautorizou em público, na semana passada. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que ele, e não o ministro, é quem manda na Polícia Federal.

O comentário contradiz um compromisso anterior de Bolsonaro e Sergio Moro. Quando o ex-magistrado foi convidado para o primeiro escalão, a promessa era a de que ele teria carta branca, "total liberdade" para combater a corrupção e o crime organizado.

Your browser does not support the audio element. No ES, Doria cobra respeito a Sergio Moro, sob fritura no governo

O jornal "O Globo" perguntou ao presidente se o ministro tem a carta branca. A resposta de Bolsonaro, publicada neste sábado (24) pelo jornal, foi a seguinte: "Olha, carta branca... Eu tenho poder de veto. Se não, não sou presidente. Todos os ministros têm essa ingerência minha e eu fui eleito para mudar, ponto final".

Em entrevista ao "Estado de São Paulo", o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) defendeu que Doria, caso realmente queira concorrer ao Palácio do Planalto em 2022, deve se afastar e manter postura crítica com relação a Bolsonaro. Em Vitória, o governador de São Paulo desconversou sobre as declarações do presidente de honra dos tucanos.