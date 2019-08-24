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Encontro de governadores

No ES, Doria cobra respeito a Sergio Moro, sob fritura no governo

Governador de São Paulo disse que ministro "merece ser respeitado" no cargo que ocupa. Moro está vivendo processo de isolamento na gestão Bolsonaro

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 13:21

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

24 ago 2019 às 13:21
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a chamar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, de herói nacional e disse que o ex-juiz federal merece ser respeitado no cargo que ocupa. A declaração foi feita em Vitória, durante o 4ª Consórcio de Integração Sul e Sudeste, que reúne governadores dos sete Estados das duas regiões.
"Quero reafirmar meu profundo respeito ao ministro Sergio Moro, pelo cidadão e pelo brasileiro que é. E por aquilo que como juiz ele fez pelo povo brasileiro. No meu entender, ele é um herói brasileiro, um herói nacional. Merece ser tratado com respeito, nas suas posições e também no cargo que ele ocupa", disse.
 
Doria fez a afirmação após ser questionado se defendia o desligamento de Moro da gestão Bolsonaro. Auxiliares do ministro já o aconselharam a deixar o governo. Especula-se uma aproximação política do juiz da Lava Jato com Doria, com vistas à eleição presidencial de 2022.
> Bolsonaro passa mensagem de incentivo a desmatamento, diz Rodrigo Maia no ES
> Passo atrás nas questões ambientais neutraliza Previdência, diz Doria em Vitória
Moro vive um processo de fritura no governo federal. O presidente da República o desautorizou em público, na semana passada. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que ele, e não o ministro, é quem manda na Polícia Federal.
O comentário contradiz um compromisso anterior de Bolsonaro e Sergio Moro. Quando o ex-magistrado foi convidado para o primeiro escalão, a promessa era a de que ele teria carta branca, "total liberdade" para combater a corrupção e o crime organizado.
No ES, Doria cobra respeito a Sergio Moro, sob fritura no governo
O jornal "O Globo" perguntou ao presidente se o ministro tem a carta branca. A resposta de Bolsonaro, publicada neste sábado (24) pelo jornal, foi a seguinte: "Olha, carta branca... Eu tenho poder de veto. Se não, não sou presidente. Todos os ministros têm essa ingerência minha e eu fui eleito para mudar, ponto final".
Em entrevista ao "Estado de São Paulo", o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) defendeu que Doria, caso realmente queira concorrer ao Palácio do Planalto em 2022, deve se afastar e manter postura crítica com relação a Bolsonaro. Em Vitória, o governador de São Paulo desconversou sobre as declarações do presidente de honra dos tucanos.
"Respeito muito o FHC. É uma referência de gestão, de eficiência, de transformação. Vi os elogios que ele me fez. Aproveito para fazer o agradecimento. (...) Quero apenas esclarecer que não é hora de tratar de candidatura, nem de eleição. É hora de fazer gestão. Temos que estar todos unidos para fazer uma boa gestão. Os governadores nos seus Estados e o presidente da República no âmbito da presidência", disse.

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