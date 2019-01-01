No dia da posse, apoiadores gritam 'Moro, eu te amo' na porta de hotel

Sérgio Moro durante entrevista no Palácio da Justiça, em Brasília Crédito: Fátima Meira/Futura Press/Agência Estado

Cerca de 30 apoiadores do ex-juiz Sérgio Moro estiveram na porta do hotel em que o futuro ministro está hospedado em Brasília na manhã desta terça-feira, 1.

Eles entoaram trechos do Hino Nacional e gritos de "Moro, eu te amo". Estavam no local casais vestidos com camisetas amarelas ou com o rosto do presidente Jair Bolsonaro (PSL), alguns jovens e crianças que acompanhavam os pais nos gritos de apoio ao ex-titular da Lava Jato.

Por volta das 11h40, os apoiadores já haviam saído do local rumo à Esplanada dos Ministérios, onde começará a cerimônia de posse do presidente eleito.