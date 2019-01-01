No dia da posse, apoiadores gritam 'Moro, eu te amo' na porta de hotel

Cerca de 30 apoiadores do ex-juiz Sérgio Moro estiveram na porta do hotel em que o futuro ministro está hospedado em Brasília na manhã desta terça-feira, 1.
Eles entoaram trechos do Hino Nacional e gritos de "Moro, eu te amo". Estavam no local casais vestidos com camisetas amarelas ou com o rosto do presidente Jair Bolsonaro (PSL), alguns jovens e crianças que acompanhavam os pais nos gritos de apoio ao ex-titular da Lava Jato.
Por volta das 11h40, os apoiadores já haviam saído do local rumo à Esplanada dos Ministérios, onde começará a cerimônia de posse do presidente eleito.
O futuro ministro da Justiça vai participar da cerimônia de hoje e receberá oficialmente a pasta na quarta-feira, 2, de Raul Jungmann. A transmissão do cargo está agendada para as 10h.